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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Zaha Galatasaray formasıyla ilk golünü attı - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Zaha Galatasaray formasıyla ilk golünü attı

        Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, MKE Ankaragücü maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 21:17 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:17
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        Zaha siftah yaptı!
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        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile oynarken sarı-kırmızılılarda beraberliği getiren golü Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha’dan geldi. Müsabakanın 56. dakikasında sol tarafta topu alan Zaha’nın rakiplerini geçerek ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

        Bu sezon ilk 11’de görev alan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Zaha 74. dakikada yerini Sergio Oliveira’ya bıraktı.

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