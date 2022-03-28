Will Smith'in eşinin hastalığı nedir?

"BAŞLANGICI KORKUTUCUYDU"

Pinkett Smith, "Alopesi" adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını anlattı. "Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum." diyen Jada Pinkett Smith, "Hepsi bir gün aniden oldu. 'Alopesi' ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz." dedi.

Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan ünlü isim, "Başlangıcı korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi." açıklamasını yaptı.