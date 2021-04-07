Will.i.am’den 2500 TL’lik maske! 0:00 / 0:00

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Pandemi ile artık gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen maske, gün geçmiyor ki yeni bir girişimcilik örneği olarak karşımıza çıkmasın. Bunun son örneği ise AB'D'li dünyaca ünlü hip hop müzisyeni Will.i.am'den geldi.

ABD’li şarkıcı Will.i.am, Honeywell ile birlikte yüksek teknolojili bir yüz maskesi geliştirdiğini duyurdu. Standart cerrahi maskelerin koruyuculuk özelliklerine sahip olan maske, asıl olarak tasarımıyla öne çıkıyor.

FİYATI 299 DOLAR

Aynı zamanda Black Eyed Peas grubunun kurucusu olan Will.i.am’in son girişimi olan Xupermask adı verilen maske, ABD’de yarından itibaren satışa çıkıyor. 299 dolara satışa sunulan Xupermask’ta, LED ışıklar, Bluetooth 5.0 bağlantı, 3 adet hızlı fanın yanısıra aktif gürültü önleyici (ANC) özellikli kulaklıklar da yer alıyor.

Türk Lirası olarak yaklaşık 2500 TL’lik fiyat etiketiyle gelen maskenin tasarımı ise Örümcek Adam, Kara Panter ve Tron için maske tasarımlarının arkasındaki isim olan Jose Fernandez’e ait. Xupermask’ın tasarımında, fütüristik bilim kurgu filmlerinden esinlenilmiş.

MODADAN ÖDÜN VERMEDEN BİRİNCİ SINIF FİLTRELEME!

Will.i.am, bu maskelerle, kendinizi ve diğer insanları güvende tutarken, estetikten de ödün vermeden kullanılabileceği göstermek istediklerini belirtti.

Xupermask’ın HEPA filtrelerinin geliştirilmesinde rol alan Honeywell’in CEO’su John Waldron ise “Bu özel Xupermask, kullanılabilirlikten veya modadan ödün vermeden birinci sınıf filtreleme sağladığından gurur duyduğumuz çok benzersiz bir patentli filtre tasarımına sahip. Bu anlamda sanırım her iki dünyanın en iyilerini harmanlamaya çalıştık” dedi.