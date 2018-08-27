Wilma Elles'ten anoreksiya iddialarına bikinili yanıt!

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı Caroline rolüyle tanınan oyuncu Wilma Elles 2016 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Doğumun ardından hızla kilo vermeye başlayan Elles'in son görüntüsü takipçilerini korkutmuştu