Sırp raket Novak Djokovic, Wimbledon'da 2011, 2014 ve 2015'in ardından bir kez daha şampiyon oldu.

Tek erkekler finalinde Güney Afrikalı Kevin Anderson ile karşılaşan Nole, çok iyi başladığı karşılaşmada üstün bir oyun sergiledi. İlk seti 6-2 ile hanesine yazdıran 31 yaşındaki tenisçi, 2. seti de 6-2 alarak setlerde durumu 2-0'a getirdi. 3. ve son seti de 7-6 ile kazanan Novak Djokovic, büyük heyecan sahne olan finalden galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Djokovic bu sonuçla Wimbledon'daki 4., toplamda 13. Grand Slam zaferini elde etti. 32 yaşındaki Kevin Anderson ise 2017 ABD Açık'ın ardındna 2. defa oynadığı Grand Slam finalinden de boynu bükük ayrıldı.

5. GALİBİYETİ



Wimbledon finalinde Kevin Anderson'u deviren Novak Djokovic, rakibi karşısındaki üstünlüğünü sürdüdü. Nole, G.Afrikalı raketi 5. defa mağlup ederken, rakibine sadece 1 kez kaybetti.

2 MİLYON 250 BİN STERLİN KAZANDI



Londra'daki turnuvada kupayı kaldıran Novak Djokovic, 2 milyon 250 bin Pound'luk para ödülünün sahibi oldu. Nole, turnuvalardan aldığı toplam para ödülünü 111 milyon 165,585 bin dolara yükseltti.

2 YIL SONRA GELEN ZAFER



Kariyerinde 233 hafta zirvede kalarak son yılların en başarılı tenisçilerinden biri olan ancak düşüşe geçen Djokovic, Wimbledon ile adeta kendine geldi. Nole, iki yıl aradan sonra ilk kez Slam zaferi yaşadı. Sırp raket bundan önce son olarak 2016'da Fransa Açık'ta kupaya ulaşmıştı.