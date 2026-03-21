Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Wimbledon'da 'Video İnceleme Teknolojisi' kullanılacak - Tenis Haberleri

        Wimbledon'da 'Video İnceleme Teknolojisi' kullanılacak

        29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda "Video İnceleme Teknolojisi"nin kullanılacağı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Wimbledon'da yapılan açıklamada, "Oyuncular, hakem tarafından verilen belirli kararları (top dışarıda değil, faul vuruşu, temas) puan sonu kararı, oyuncunun oyunu hemen durdurması veya puanın tamamlanmasının hemen ardından (engelleme durumunda) inceleme hakkına sahip olacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca, "Video İnceleme Teknolojisi"nin altı ana kortta (merkez kort, 1 numaralı kort, 2 numaralı kort, 3 numaralı kort, 12 numaralı kort ve 18 numaralı kort) kullanılacağı vurgulandı.

        Bu sene 139'uncusu yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

