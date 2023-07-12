Wimbledon finali ne zaman? 2023 Wimbledon yarı final karşılaşmaları belli oldu mu?

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da yarı final turuna geçildi. Kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek turnuvaya wild card (özel davet) ile gelen Elina Svitoline'ya 2-1 yenilerek elendi. İşte, kadınlar ve erkekler yarı final eşleşmeleri ve Wimbledon final tarihi hakkında bilgiler…

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WIMBLEDON FİNALİ NE ZAMAN?

Grand Slamlar arasında en prestijlisi olan ve çim kortta oynanan Wimbledon'ın finali 16 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. Turnuvanın son şampiyonu ise erkekler teklerde Novak Djokovic olurken kadınlarda ise Kazakasintan'lı Elena Rybakina oldu.