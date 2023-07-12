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        Wimbledon finali ne zaman? 2023 Wimbledon yarı final karşılaşmaları belli oldu mu?

        4 büyük grand slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon'da finale artık cok kısa bir zaman kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan turnuvada 9 gün geride kalırken tek erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonanın favori ismi Novak Djokovic süprize izin vermeyerek adını yarı finale yazdırdı. Peki, Wimbledon finali ne zaman, yarı finalde eşleşmeler nasıl oldu? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 12:00
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        Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da yarı final turuna geçildi. Kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek turnuvaya wild card (özel davet) ile gelen Elina Svitoline'ya 2-1 yenilerek elendi. İşte, kadınlar ve erkekler yarı final eşleşmeleri ve Wimbledon final tarihi hakkında bilgiler…

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        WIMBLEDON FİNALİ NE ZAMAN?

        Grand Slamlar arasında en prestijlisi olan ve çim kortta oynanan Wimbledon'ın finali 16 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. Turnuvanın son şampiyonu ise erkekler teklerde Novak Djokovic olurken kadınlarda ise Kazakasintan'lı Elena Rybakina oldu.

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        WIMBLEDON YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

        Wimbledon tek erkeklerde yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu;

        Novak Djkovic – Jannik Sinner

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        Diğer yarı final eşleşmeleri ise bugün oynanacak maçlar sonucunda belli olacak;

        C. Alcaraz – H. Rune / 17.00

        D. Medvedev – C. Eubanks / 16.30

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        Tek kadınlarda ise eşleşmeler belli oldu;

        Marketa Vondrousova – E. Svitolina

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        Diğer yarı final eşleşmeleri ise bugün oynanacak maçlar sonucunda belli olacak;

        O Jabeur – E. Rybakina / 15.30

        M. Keys – A. Sabalenka / 15.00

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