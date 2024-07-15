Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda erkekler finaline ünlü akını - magazin haberleri

        Wimbledon Tenis Turnuvası'nda erkekler finaline ünlü akını

        Carlos Alcaraz'ın şampiyon olduğu Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde kupayı, kanser tedavisi sonrası ikinci kez kamuoyu karşısına çıkan Prenses Kate Middleton verirken, heyecanlı finale pek çok ünlü isim katıldı. İşte Tom Cruise'dan Zendaya'ya, Benedict Cumberbatch'den Gerard Butler'a Wimbledon finalinin ünlüleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler final maçı dün yapıldı. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i 3-0 mağlup edip üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Böylece, İspanyol raketin kazandığı toplam Grand Slam sayısı 4'e çıktı.

        2

        Finalde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz’a kupasını, kanser teşhisi konulduğunu duyurmasının ardından ikinci kez kamuoyunun önüne Wimbledon’da çıkan Prenses Kate Middleton verdi.

        3

        Kate Middleton, Sırp tenisçi Novak Djokovic'e de ödül takdim etti.

        4

        Prenses, All England Club'daki maça, kızı Prenses Charlotte ve kardeşi Pippa Middleton ile birlikte gitti.

        5

        Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz arasında oynanan şampiyonluk maçının başlamasından önce kraliyet locasındaki koltuğuna otururken Kate Middleton ayakta alkışlandı.

        6

        All England Lawn Tennis ve Croquet Club'ın hamisi olan Prenses, her yıl geleneksel olarak yaptığı gibi bu yıl da kupayı takdim eden isim oldu.

        7

        Kameralar kraliyet locasında kızı Prenses Charlotte ile birlikte oturan Prenses Kate’in üzerindeydi.

        8

        Prenses kızıyla birlikte güneş gözlüklerini takarak maçı takip etti.

        9

        Kate Middleton, maç esnasında zaman zaman oyunla ilgili kızına bilgi verdi.

        10

        Prenses Kate ve kızı Prenses Charlotte’a eşlik eden isim, 42 yaşındaki Kate’ten iki yaş küçük olan kız kardeşi Pippa Middleton oldu.

        11

        Wimbledon’daki heyecanlı final karşılaşmasını seyredenler arasında pek çok ünlü isim vardı.

        12

        'Görevimiz Tehlike' serisinin 8’incisinin çekimleri için Londra’da bulunan Tom Cruise, tenis finalini kaçırmadı.

        13

        Ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch ve eşi Sophie Irene Hunter da seyirciler arasındaki yerini aldı.

        14

        Cumberbatch ve Hunter çiftiyle Tom Cruise yan yana oturdu ve maç öncesi sohbet etti.

        15

        Benedict Cumberbatch'in diğer yanında ünlü ABD'li yıldız Julia Roberts vardı.

        16

        ABD'li şarkıcı ve oyuncu Zendaya, final maçını dikkatli gözlerle seyretti.

        17

        'Friends' dizisinin ünlü yıldızı Courteney Cox, maç girişinde görüntülendi. Yoğun ilgi gösterilen İngiliz oyuncu, hayranlarına imza dağıttı.

        18

        İskoç oyuncu Gerard Butler, final maçını kaçırmadı.

        19

        İngiliz oyuncu Tom Felton, maça girerken görüntülendi.

        20

        Hint oyuncu Parineeti Chopra da Wimbledon'daydı.

        21

        ABD'li komedyen Andy Samberg, final maçını seyredenler arasındaydı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        Biden: Siyaseti soğutmanın zamanı geldi
        Biden: Siyaseti soğutmanın zamanı geldi
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Turan Ailesi tatilde
        Turan Ailesi tatilde
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar