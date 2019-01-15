Microsoft, 10. yılına giren popüler işletim sistemi Windows 7 için verdiği desteği bir yıl içinde sonlandıracağını duyurdu. Buna göre Microsoft, ilk olarak 22 Temmuz 2019 tarihinde piyasaya sürülen Windows 7 için verdiği desteği 14 Ocak 2020 itibari ile sona erdirecek.

Windows 7 işletim sistemi kullanıcıları, bu tarihten sonra artık güvenlik güncellemelerini ücretsiz olarak alamayacak. Gelecek yıldan itibaren Windows 7 kullanamaya devam edecek olanlara, 3 yıllık güvenlik güncellemeleri belirli bir ücret karşılığında satılacak.

PAZARIN YAKLAŞIK YARISI ONUNLA ÇALIŞIYOR

Geçmişi 10 yıl öncesine dayanan Windows 7, işletim sistemi pazarında halen, ciddi bir paya sahip. Araştırma kuruluşu Net Applications'ın verilerine göre bugün itibariyle Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarların yüzde 42.8’i Windows 7 işletim sistemiyle çalışıyor.

Microsoft, Windows 7’nin ardından, 26 Ekim 2012’de Windows 8’i, 17 Ekim 2013’te Windows 8.1’i ve son olarak da 29 Temmuz 2015’te Windows 10 işletim sistemini pazara sunmuştu.

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