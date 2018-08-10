Winterthur - Kriens karşılaşma önü

Winterthur ve Kriens, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Winterthur 6 puanla 2. sırada, Kriens 4 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Winterthur, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Kriens son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 423. İddaa'da Winterthur kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Kriens kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Winterthur son hafta oynanan Kriens maçında 4-1 kazandı.

Kriens ise Winterthur karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Winterthur, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Kriens, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kriens 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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