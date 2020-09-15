Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen duyurdu. Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre transferin detayları iki kulüp arasındaki anlaşma gereğince paylaşılmayacak.
Marcel Tisserand
Doğum tarihi: 10 Ocak 1993
Doğum yeri: Meaux / Fransa
Boy: 1,90 m
Uyruk: Kongo DC / Fransa
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 6 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Lens, Monaco, Toulouse, FC Ingolstadt, Wolfsburg
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