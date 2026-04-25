Wolverhampton: 0 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Tottenham, deplasmanda Wolverhampton'u 1-0 mağlup etti. 82. dakikada Joao Palhinha'nın golüyle kazanarak 15 maçlık galibiyet hasretine son veren 18. sıradaki Tottenham, puanını 34'e çıkararak ligde kalma umudunu sürdürdü. Sonuncu sırada bulunan Wolverhampton ise haftayı 17 puanla tamamladı.
Giriş: 25 Nisan 2026 - 19:29 Güncelleme:
İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Tottenham, Wolverhampton'a konuk oldu. Molineux'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Tottenham oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 82. dakikada Joao Palhinha attı.
Bu sonuçla beraber 15 maç sonra istediği sonucu alan ve küme düşme tehlikesi yaşayan Tottenham, haftayı 34 puanla 18. sırada tamamladı. Küme düşmesi kesinleşen 20. sıradaki Wolverhampton ise 17 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Wolves, Sunderland'i ağırlayacak. Tottenham, Aston Villa'ya konuk olacak.
