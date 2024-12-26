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        Haberler Spor Futbol İngiltere Wolverhampton: 2 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Wolverhampton: 2 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 23:16 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:16
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        Pereira, Amorim'e şans tanımadı!
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        İngiltere Premier Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Wolverhampton ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Wolves'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Matheus Cunha ve 90+9'da Hee-Chan Hwang kaydetti. Ayrıca Kırmızı Şeytanlar'da Bruno Fernandes 47. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Wolverhampton 15 puana yükseldi. ManU ise 22 puanda kaldı.

        MOURINHO'DAN SONRA İKİNCİ!

        Vitor Pereira, Jose Mourinho'dan sonra Premier Lig'deki ilk 2 maçını kazanan 2. Portekizli teknik direktör oldu.

        AMORIM ÇARE OLMADI

        Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim, Premier Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünde mağlup oldu.

        Ligin 19. haftasında Wolverhampton deplasmanda Tottenham'a konuk olacak. M. United ise Newcastle'ı ağırlayacak.

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