Wolverhampton-Arsenal: 0-2 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Giriş: 21.04.2024 - 00:29 Güncelleme: 21.04.2024 - 00:29
Premier Lig'de Liverpool ve Manchester City ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 34. hafta maçında Wolverhampton'a konuk oldu.
Arsenal, 45. dakikada Leandro Trossard ve 90+5. dakikada Martin Odegaard'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Arsenal maç fazlasıyla 74 puanla liderliğe yükselirken, Manchester City'nin 73, Liverpool'un 71 puanı bulunuyor.
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