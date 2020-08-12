Wolverhampton, tek maç üzerinden oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yla karşılaştı.
11. dakikada penaltı kazanan İngiltere temsilcisinde topun başına geçen Raul Jimenez penaltı vuruşunu gole çeviremedi ve ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmada son anlara girilirken Lucas Ocampos 88. dakikada sahne aldı. Ever Banega'nın pasını gole çeviren Ocampos, Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Sevilla, yarı finale yükselen taraf oldu. Endülüs ekibi yarı finalde Manchester United'la karşılaşacak.
Yarı final maçları, 16-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde oynanacak.
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