Workindo Workcep’i satın aldı

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İnşaat sektöründe iş-personel-taşeron bulma konularında çözümler sunan Workindo.com, bulut tabanlı iş yazılımı Workcep’i satın aldığını bildirdi.

Workindo.com'un, Workcep’in bünyesine katılmasıyla inşaat sektöründe ürün veya hizmetlerin alım-satım ve kiralamaları, talep oluşumu, teklif toplama, e-ihale, hizmet satma, hizmet alma, ürün alma, ürün kiralama, sanal reklam, saatlik iş bulma, saatlik işe alma, sabit iş bulma, sabit işe alma, mesajlaşma gibi birçok konuda çözümler sunacağı kaydedildi.

Workcep’i satın alarak hizmet çeşitliliğini genişletmeye yönelik bir adım attıklarını belirten Workindo CEO’su Erhan Kocabaş, "Biz ilk günden itibaren sektörün ihtiyacı olan meslek kırılımları ve teknik kuralları içimizde barındıran bir yapı olarak hizmet veriyoruz. İnşaat ve buna bağlı sektörlerin ihtiyacı olan alanlarda zamanla uçtan uca tüm hizmetleri sunmak konusunda hedeflerimiz var ve bu doğrultuda adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu hedeflerden biri de ürün satma, ürün kiralama ve benzeri konularda hizmet vermekti. İnşaat sektörü için talep yönetimi ve sektörün gerekli hizmetlerine kolay ulaşabilmesini hedefleyen, bulut tabanlı alt yapısı ile yurtdışı yazılım firması destekli bir teknoloji firması olan Workcep’in hizmetlerini, Workindo çatısı altında daha da geliştirerek büyük başarılara imza atmayı planlıyoruz" dedi.