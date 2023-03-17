Workup 11'inci dönemine 10 ekip ile başladı

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Bugüne kadar 139 girişimin kabul edildiği ve 100 girişimin mezun olduğu Workup Girişimcilik Programı, 11'inci dönemine 10 girişim ile start verdi.

Yeni döneme, sanattan lojistiğe, müşteri deneyiminden yapay zekâ platformuna, gayrimenkul dizaynından pazarlama teknolojilerine, sürdürülebilir enerjiden oyuna kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren Artcomun, Droneqube, Getmobil, Heybooster, Homster, Mobiqu, Pivony, Quin AI, Ratic ve WeRover girişimleri katılıyor.

Programın hibrit olarak sürdürülen 10'uncu dönemi, Ocak ayında yapılan Demo Day etkinliği ile tamamlanmıştı. Yeni dönemde de hibrit çalışma düzeni ile sürecek programda girişimler, mentorlar ve program ekibi dönem dönem fiziki olarak da buluşacak.

2017 YILINDA BAŞLADI

İş Bankası’nın ana desteği ile 2017 yılında başlatılan ve girişimcilerin hızlanmalarına yardımcı olan programın 11'inci döneminde girişimler, 6 ay boyunca alanında uzman mentorlar, banka iştirakleri ve ekosistem temsilcileri ile bir araya gelecek.

Workup.ist internet sitesi üzerinden başvuruların yıl boyunca açık olduğu programa dâhil olacak girişimler, sunumlarının ardından Workup takımı ve mentorlarının değerlendirmeleriyle belirleniyor.

Programa kabul edilmelerinin ardından girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktalar birebir görüşmeler ile tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program hazırlanıyor.

İŞ BANKASI GRUBU'NDAN YATIRIM ALABİLECEKLER

Programda kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri sunuluyor.

Girişimlere bu süreçte ayrıca, İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı da sağlanıyor.