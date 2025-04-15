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        World Marketing Summit, İstanbul'da gerçekleştirilecek

        World Marketing Summit 2025, Prof. Dr. Philip Kotler'in liderliğinde 18 Nisan 2025'te İstanbul'da gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 14:57 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:57
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        World Marketing Summit 2025, Prof. Dr. Philip Kotler’in liderliğinde 18 Nisan 2025’te İstanbul'da gerçekleşecek.

        Bu yıl "İnovasyon Çağında Pazarlama" temasıyla düzenlenen ve Prof.Philip Kotler’in “Pazarlamanın Geleceği”ne ilişkin vereceği sunum ile başlayacak. Zirve, ulusal ve uluslararası isimleri bir araya getirerek pazarlamanın geleceğini şekillendiren trendleri tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi konuları ele alacak.

        Zirve kapsamında Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Yılın En Başarılı” marka ve şirketlerinin belirleneceği ve “Kotler Awards Pazarlama Ödülleri” sahiplerini bulacak.

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        World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensik gibi isimler yer alacak.

        World Marketing Summit 2025’in programı:

        09.00 – 09.15 Açılış Konuşmaları Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans – Ajans BaşkanıSadia Kibria, Kotler Impact & WMS Grup CEO’su09.15 – 09.30 Prof.Philip Kotler “Pazarlamanın Geleceği” WMS 2025 Sunuş Konuşması

        09.30 – 10.00 Keynote : Roger Hurni – Davranışsal Pazarlama ve Değişen Tüketici Davranışları 10.00 – 11.00 Panel 1 : Yapay Zeka ve Pazarlama Moderatör : Şule Güner, Yapay Zeka ve Robotik Yazarı Panelist : Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik, Pazarlama Profesörü Panelist : Doç. Dr. Şebnem Özdemir, İstinye Üniversitesi AI Araştırmacısı Panelist : Ömer Wilson, Yapay Zeka, Teknoloji Konuşmacısı

        11.00 – 11.30 Kahve Molası

        11.30 – 12.00 Keynote : Timothy Coombs – Kriz İletişimi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Ahlaki Öfke: Kriz Yöneticileri İçin Artan Zorluk

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        12.00 – 13.00 Panel 2: Yeşil Pazarlama : Pazarlamada SürdürülebilirlikModeratör : Esra Baykal, Marka DanışmanıPanelist: Thomas Garvey, WDO ( World Design Organization ) Başkanı Panelist : Ülkü Yüksel, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Panelist : Dr. İdris Onay, Benetton Türkiye Genel MüdürüPanelist : Dr. Necip Özçer, LCWaikiki Yönetim Kurulu Üyesi

        13.00 – 14.30 Öğle Yemeği

        14.30 – 14.45 Keynote : Prof.David Aaker, Yıkıcı İnovasyon Çağında Markalaşma

        14.45 – 15.15 Keynote : Roger Dooley, Nöropazarlama

        15.15 – 16.15 Panel 3: Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler Moderator : Neslihan Olcay, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO’suPanelist : E. Sertaç Ersayın, Yekon ( Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği ) Başkanı Panelist : Zeynep Bortaçina Yener, Publicis Groupe Turkey Strategy Lead & Reklamcılık Vakfı BaşkanıPanelist : Kerem Ayırtman, Communications Partners CEO’su

        16.15 – 17.00 Kahve Molası

        17.00 – 18.30 “Kotler Awards Pazarlama Ödülleri” Ödül Töreni

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