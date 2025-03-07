World Marketing Summit sektörün önde gelenlerini bir araya getiriyor

Habertürk, Bloomberg HT, HT Spor ve Show TV’nin ana medya sponsoru olduğu World Marketing Summit World Marketing Summit, ulusal ve uluslararası arenadan pazarlama sektörünün saygın isimlerini 18 Nisan 2025, Cuma günü Çırağan Sarayı’nda bir araya getiriyor.

World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensik gibi değerli isimler yer alarak, bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.

REKLAM

Zirve kapsamında Kotler Impact CEO’su Sadia Kibria, Start Campus CMO’su Ömer Wilson, USIGHT Yazılım ve Yapay Zeka Teknolojileri Şirketi Kurucusu Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Communication Partner CEO’su Kerem Ayırtman, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO’su Neslihan Olcay, Para Dergisi Yapay Zeka Köşe Yazarı Şule Güner, LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer, ve Benetton Türkiye Genel Müdürü İdris Onay ve Marka Danışmanı Esra Baykal pazarlama sektöründeki yeni trendlere ve değişen tüketici alışkanlıklarına ışık tutacak.

World Marketing Summit Zirvesi’nde, panelistler “İnovasyon Çağında Pazarlama” teması etrafında güncel yaklaşımları ve uygulamaları tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konuları ele alacak.

Zirve kapsamında 13 dalda ‘Yılın En Başarılı’ marka ve şirketlerinin belirleneceği ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen ‘Kotler Awards Pazarlama Ödülleri’ sahiplerini bulacak. Türkiye’de ilk defa düzenlenmekte olan Ödül programına 17 Mart 2025 tarihine kadar www.kotlerimpactturkiye.org/basvuru/ adresinden başvuru yapılabiliyor.

Dünyada 188 milyar, Türkiye'de ise 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşan pazarlama sektörü, yüzde 60'ı kadın olmak üzere 500 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Pazarlama alanında gerçekleştirilen bu gibi prestijli Zirveler; Türk markalarının küresel pazarda rekabet gücünü artırmakta, markalaşma sürecini hızlandırmakta, markaların gelişimine katkı sağlayarak ülke ekonomisine olumlu yönde etki etmektedir.