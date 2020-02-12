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Wuhan'a giden Çinli hemşireler, koronavirüs salgınıyla daha etkili bir şekilde mücadele edebilmek için saçlarını kazıtıyorlar çünkü uzun saçlar hastalığı yayabilir.

Business Insider'da yer alan habere göre; saçların kazıtılmış olması hem virüsün saça yerleşmesini önleyecek hem de hemşirelerin koruyucu giysilerini giyerken ve çıkarırken kolaylık sağlayacak.

Çin'in en büyük gazetesi olan People's Daily tarafından yayınlanan bir video, Wuhan'a gönderilmeden önce Shaanxi eyaletindeki hemşirelerin kafalarını tıraş ettiğini gösteriyor.

"DOKTORLARIN DA İNSAN OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ"

Wuhan'daki sağlık personelleri için aşırı bir şekilde zaman baskısı var. Günde birkaç dakika bile tasarruf etmek onlar için oldukça değerli görünüyor. Sağlık çalışanları, zaman kazanmak için tuvalet molası bile vermiyor, onun yerine yetişkin bezleri kullanarak daha fazla hastaya ulaşmak için aşırı çaba sarf ediyorlar.

Öte yandan virüs, tıbbi personel üzerinde fiziksel zarar veriyor. Bazılarının elleri dezenfektandan beyazlıyor, bazılarının yüzünde derin maske izleri görülüyor.

Pekinli bir terapist olan Candice Qin, Washington Post'a verdiği demeçte, "Bence Wuhan'daki her doktor ve hemşire fiziksel ve zihinsel zorluk içerisinde. Hastaların endişeli olduğunu biliyoruz ancak doktorların da aynı derecede insan olduğunu unutmamalıyız" dedi.