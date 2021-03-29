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Wuhan mı, Vuhan mı? Doğru yazım hangisi? İşte TDK'ya göre merak edilen cevap

Korana'nın yayıldığı Çin'in Vuhan şehrinin nasıl yazıldığı merak edilip araştırılıyor. Peki, doğru yazım; "Whan mı?" yoksa "Vuhan mı?" İşte Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan kılavuza göre "Wuhan mı, Vuhan mı?" tartışmasının cevabı...

Wuhan mı, Vuhan mı? Doğru yazım hangisi? İşte TDK'ya göre merak edilen cevap

Çin'in Vuhan kenti bir yılı aşkın süredir dünya ve Türkiye'nin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ancak şehrin adının yazılışı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki, Vuhan nasıl yazılır? Doğru yazım "Vuhan mı?" yoksa "Wuhan mı?" İşte Türk Dil Kurumu TDK tarafından yayınlana kılavuza göre "Wuhan mı, Vuhan mı?" sorusunun cevabı...

WUHAN MI, VUHAN MI?

Vuhan Çinçe bir yer adı. TDK Çinçe yer isimlerinin yazılımı ile ilgili şu kuralı yayınladı:

Çince adlar, Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır: Huangho, Kanton, Nankin, Pekin, Şanghay.

Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları çoklukla tek hecelidir, küçük adlar ise bir veya iki heceden oluşur. Bu adlar büyük harfle başlar; heceler arasına çizgi konur: Sun Yat-sen, Lin Yu-tang. Yalnız Konfüçyüs gibi yaygınlık kazanmış adlar bitişik yazılır.

Buna göre Vuhan kentinin Türkçe doğru yazılışı "Vuhan" iken şehrin İngilizce yazılışı ise "Wuhan"dır.

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