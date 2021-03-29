Çin'in Vuhan kenti bir yılı aşkın süredir dünya ve Türkiye'nin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ancak şehrin adının yazılışı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki, Vuhan nasıl yazılır? Doğru yazım "Vuhan mı?" yoksa "Wuhan mı?" İşte Türk Dil Kurumu TDK tarafından yayınlana kılavuza göre "Wuhan mı, Vuhan mı?" sorusunun cevabı...

WUHAN MI, VUHAN MI?

Vuhan Çinçe bir yer adı. TDK Çinçe yer isimlerinin yazılımı ile ilgili şu kuralı yayınladı:

Çince adlar, Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır: Huangho, Kanton, Nankin, Pekin, Şanghay.

Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları çoklukla tek hecelidir, küçük adlar ise bir veya iki heceden oluşur. Bu adlar büyük harfle başlar; heceler arasına çizgi konur: Sun Yat-sen, Lin Yu-tang. Yalnız Konfüçyüs gibi yaygınlık kazanmış adlar bitişik yazılır.

Buna göre Vuhan kentinin Türkçe doğru yazılışı "Vuhan" iken şehrin İngilizce yazılışı ise "Wuhan"dır.