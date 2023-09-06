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        Haberler Ekonomi Turizm Wyndham Hotels & Resorts'un Türkiye'deki açık otel sayısı 100'ü geçti - Turizm Haberleri

        Wyndham Hotels & Resorts'un Türkiye'deki açık otel sayısı 100'ü geçti

        95'ten fazla ülkedeki yaklaşık 9 bin 100 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, açık ve faal durumdaki yaklaşık 105 oteli ve proje stokundaki yaklaşık 20 yeni otel projesi ile Türkiye'deki konumunu güçlendiriyor. Wyndham, tesis sayısı bazında Türkiye'deki en büyük uluslararası otel grubu konumunda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:52
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        Wyndham'ın Türkiye'deki otel sayısı 100'ü geçti
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        Wyndham, Türkiye'deki 100'üncü otelini 176 odalı ve yeni inşa edilen Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt'un açılışıyla kutladı.

        Türkiye, otel sayısı bazında Wyndham'ın en büyük beşinci pazarı konumunda yer alıyor. Wyndham'ın Türkiye'deki portföyü, 45'in üzerinde şehir ve ekonomiden en üst segmente kadar konaklama seçenekleri sunan tesislerden oluşuyor.

        2022 yılında 51 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Türkiye, 2023 yılında 60 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor. Türkiye aynı zamanda hem iç turizm, hem de yurt dışından gelen taleplerden beslenen güçlü doluluk oranlarıyla, Avrupa pazarları arasında en yüksek performans gösteren ülkeler arasında yer almayı sürdürüyor.

        Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Türkiye, zengin kültürü, göz alıcı sahilleri ve canlı şehirleriyle, her ziyaretçiye hitap eden özelliklere sahip. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını kutladığı yılda burada 100'den fazla otele ulaşmış olmamız, bu kilometre taşını daha da özel kılıyor. İstanbul'daki yetenekli ekibimizle burada sunduğumuz hizmetleri daha da çeşitlendirmeye kararlıyız ve değerli otel ortaklarımızla birlikte, dünyanın en heyecan verici ülkelerinden Türkiye'deki başarılarımıza yenilerini eklemeyi heyecanla bekliyoruz" dedi.

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