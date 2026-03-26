X çöktü mü? 26 Mart Twitter (X) neden açılmıyor?
Milyonlarca kullanıcının bulunduğu X platformunda erişim problemi yaşanıyor. X eski adıyla Twitter kullanıcıları, 26 Mart bugün medya içeriklerinin açılmamasına dair sorun yaşıyor. Kullanıcılar, platformun sahibi Elon Musk ve X mühendislik ekibi tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, X çöktü mü, neden çöktü? İşte detaylar haberimizde...
Milyonlarca kullanıcıya sahip X platformunda yaşanan erişim sorunları, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Eski adıyla Twitter olarak bilinen uygulamada, 26 Mart itibarıyla özellikle medya içeriklerinin yüklenmemesi ve görüntülenememesi gibi problemler dikkat çekiyor. Kullanıcılar, yaşanan aksaklığın nedenini öğrenmek için platformun sahibi Elon Musk ve X mühendislik ekibinden gelecek resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Bu kapsamda “X çöktü mü, neden açılmıyor?” sorularına yanıt aranıyor. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…
X ÇÖKTÜ MÜ?
X platformunda 26 Mart bugün erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcıların önemli bir bölümü, akışlarını yenilediklerinde “zaman akışına hoş geldin” uyarısıyla karşılaşırken içeriklerin yüklenmemesi sorunu yaşıyor. Bu durum, X platformunda olası bir erişim problemi olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.
X (TWITTER) NEDEN AÇILMIYOR?
X eski adıyla Twitter platformunda birçok kullanıcı erişim problemi yaşıyor. Paylaşımların görüntülenememesi ve akışın yenilenmemesi gibi şikayetlerin artmasıyla birlikte, kullanıcılar yaşanan aksaklığın kaynağını ve erişim sağlayıcılardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
Platformun sahibi Elon Musk ve X mühendislik ekibi tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan teknoloji uzmanları, bu tür geniş çaplı erişim sorunlarının çoğunlukla bulut altyapısında gerçekleştirilen güncellemeler ya da API entegrasyonlarında yaşanan teknik aksaklıklardan kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.
X "BİR SORUN OLUŞTU" HATASI NASIL GİDERİLİR?
Soruna ilişkin resmi açıklama yapıldıktan ve erişim problemleri giderildikten sonra, X uygulamasında hala gönderileri görüntüleyemiyorsanız, bunun nedeni büyük olasılıkla cihazınızdaki önbellek verileri olabilir. Bu tür durumlarda kullanıcıların birkaç basit adımı uygulaması sorunun çözülmesine yardımcı olabilir:
Uygulamanın en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olmak için App Store veya Google Play Store üzerinden güncelleme kontrolü yapın.
Cihaz ayarlarından uygulama yönetimi bölümüne girerek X uygulamasının önbelleğini temizleyin.
Sorunun uygulamaya özgü olup olmadığını anlamak için bir internet tarayıcısı üzerinden hesabınıza giriş yapmayı deneyin.
Bağlantı kaynaklı bir problem ihtimaline karşı Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yaparak internet stabilitenizi kontrol edin.