X çöktü mü, neden açılmıyor? X (Twitter) ne zaman düzelecek?
X çöktü haberleri sosyal medya mecralarında yer almaya başladı. Bazı kullanıcılar X hesabında sayfayı yenileyerek uygulamaya girmeye çalışıyor. Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, 2 Temmuz X çöktü mü, neden açılmıyor? X (Twitter) ne zaman düzelecek?
"X çöktü mü?" sorusu, sosyal medya platformu X'te (Twitter) yaşanılan teknik sorun sonrası gündeme geldi. Binlerce kullanıcı, 2 Temmuz Çarşamba akşam saatinde bazı kullanıcılar uygulamaya erişemiyor. Peki, X (Twitter) çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
X ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'te teknik sorun yaşanıyor.
Kullanıcılar, 2 Temmuz günü akşam saatlerine doğru erişmekte zorluk çekiyor. Problemin kaynağı ve neden yaşandığı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Anasayfa erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalan kullanıcılar, konuyla ilgili resmi açıklamaları takip ediyor.