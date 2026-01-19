X'ten içerik üreticilerine büyük hamle: En iyi makaleyi yazana 1 milyon dolar ödül
Sosyal medya platformu X ABD'deki kullanıcılar arasında 'en iyi makale'yi yazan kişiye 1 milyon dolar (yaklaşık 43,3 milyon lira) verileceğini duyurdu. Şirket, duyuru metninde 2026'da hedeflerini tartışmaları şekillendiren, haberleri ortaya çıkaran ve kültürü etkileyen yüksek değerli ve yüksek etkili içerikleri ödüllendirmek olduğunu belirtti
X, "Yeni bir şey deniyoruz" diyerek bir sonraki ödeme döneminin 'en iyi makalesine' 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.
Şirket amaçlarının platformdaki haber değeri taşıyan ve kültürel açıdan değerli, yüksek etkili içerikleri ödüllendirmek olduklarını bildirdi.
Değerlendirme sürecindeyse kriter, makalenin ‘Verified Home Timeline’ (doğrulanmış ana akış) üzerindeki gösterim sayısı olacak. Ödülün kapsamına yalnızca ABD’deki kullanıcılar dahil.
Platformda geçen hafta "makaleler" (articles) özelliğine erişim tüm "premium" kullanıcılarına açılmıştı.