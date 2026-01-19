X'ten içerik üreticilerine büyük hamle: En iyi makaleyi yazana 1 milyon dolar ödül Sosyal medya platformu X ABD'deki kullanıcılar arasında 'en iyi makale'yi yazan kişiye 1 milyon dolar (yaklaşık 43,3 milyon lira) verileceğini duyurdu. Şirket, duyuru metninde 2026'da hedeflerini tartışmaları şekillendiren, haberleri ortaya çıkaran ve kültürü etkileyen yüksek değerli ve yüksek etkili içerikleri ödüllendirmek olduğunu belirtti

Giriş: 19.01.2026 - 09:00 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:09

