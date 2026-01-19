Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 12.668,52 %1,70
        DOLAR 43,2684 %-0,03
        EURO 50,3234 %0,25
        GRAM ALTIN 6.491,10 %1,82
        FAİZ 36,45 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 129,85 %4,44
        BITCOIN 92.476,00 %-3,05
        GBP/TRY 57,9794 %0,15
        EUR/USD 1,1628 %0,26
        BRENT 64,08 %-0,08
        ÇEYREK ALTIN 10.612,95 %1,82
        Haberler Ekonomi Teknoloji X'ten içerik üreticilerine büyük hamle: En iyi makaleyi yazana 1 milyon dolar ödül - Teknoloji Haberleri

        X'ten içerik üreticilerine büyük hamle: En iyi makaleyi yazana 1 milyon dolar ödül

        Sosyal medya platformu X ABD'deki kullanıcılar arasında 'en iyi makale'yi yazan kişiye 1 milyon dolar (yaklaşık 43,3 milyon lira) verileceğini duyurdu. Şirket, duyuru metninde 2026'da hedeflerini tartışmaları şekillendiren, haberleri ortaya çıkaran ve kültürü etkileyen yüksek değerli ve yüksek etkili içerikleri ödüllendirmek olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 09:00 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        En iyi makaleyi yazana 1 milyon $ ödül
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        X, "Yeni bir şey deniyoruz" diyerek bir sonraki ödeme döneminin 'en iyi makalesine' 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

        Şirket amaçlarının platformdaki haber değeri taşıyan ve kültürel açıdan değerli, yüksek etkili içerikleri ödüllendirmek olduklarını bildirdi.

        Değerlendirme sürecindeyse kriter, makalenin ‘Verified Home Timeline’ (doğrulanmış ana akış) üzerindeki gösterim sayısı olacak. Ödülün kapsamına yalnızca ABD’deki kullanıcılar dahil.

        Platformda geçen hafta "makaleler" (articles) özelliğine erişim tüm "premium" kullanıcılarına açılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Vali Gül'den Atlas'ın ailesine ziyaret

        İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti. Acılı aileye taziye dileklerini ileten Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Güngören Belediye Başkanı Dr. Mim. Bünyamin Demir eşlik etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"