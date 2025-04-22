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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Xhaka'da yalnız değil! - Galatasaray Haberleri

        Xhaka'da yalnız değil!

        Galatasaray'a Granit Xhaka transferinde rakip çıktı. Arnavut asıllı İsviçreli futbolcuyla Napoli'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.

        Giriş: 22.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:26
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        Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Galatasaray’da transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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        Sarı-kırmızılılar önceki hafta Granit Xhaka’nın babası ve Türkiye’deki yetkili temsilcisiyle Dursun Aydın Özbek’in otelinde buluşmuş ve görüşme gerçekleştirmişti.

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        Granit’in menajerliğini yürüten babası ve Türkiye’deki temsilcisiyle Etiler’de bulunan bir restoranda yemek yiyen sarı-kırmızılılar, Arnavut asıllı İsviçreli futbolcuyla ilgilendiklerini dile getirmişti.

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        Devre arasında da istenen ancak kadroya katılamayan 32 yaşındaki futbolcunun transferinde Galatasaray’a rakip çıktı.

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        Serie A ekiplerinden Napoli, Granit için sözlü bir teklif yaptı ve brüt 9 milyon Euro maaş önerdi.

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        Granit’in eşinin Napoli’de yaşamaya sıcak bakmadığı öğrenilirken Suudi Arabistan ekiplerinin de dolgun maaş teklifiyle kapıyı çaldığı belirtildi.

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        Şampiyon olması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak olan Galatasaray ise İstanbul ve Devler Ligi kozuyla Granit’i ikna etmeyi hedefliyor.

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        Haziran 2028’e kadar Bayer Leverkusen’le sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 46 maçta forma giydi; 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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