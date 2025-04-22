Xhaka'da yalnız değil!
Galatasaray'a Granit Xhaka transferinde rakip çıktı. Arnavut asıllı İsviçreli futbolcuyla Napoli'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.
Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Galatasaray’da transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar önceki hafta Granit Xhaka’nın babası ve Türkiye’deki yetkili temsilcisiyle Dursun Aydın Özbek’in otelinde buluşmuş ve görüşme gerçekleştirmişti.
Granit’in menajerliğini yürüten babası ve Türkiye’deki temsilcisiyle Etiler’de bulunan bir restoranda yemek yiyen sarı-kırmızılılar, Arnavut asıllı İsviçreli futbolcuyla ilgilendiklerini dile getirmişti.
Devre arasında da istenen ancak kadroya katılamayan 32 yaşındaki futbolcunun transferinde Galatasaray’a rakip çıktı.
Serie A ekiplerinden Napoli, Granit için sözlü bir teklif yaptı ve brüt 9 milyon Euro maaş önerdi.
Granit’in eşinin Napoli’de yaşamaya sıcak bakmadığı öğrenilirken Suudi Arabistan ekiplerinin de dolgun maaş teklifiyle kapıyı çaldığı belirtildi.
Şampiyon olması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak olan Galatasaray ise İstanbul ve Devler Ligi kozuyla Granit’i ikna etmeyi hedefliyor.
Haziran 2028’e kadar Bayer Leverkusen’le sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 46 maçta forma giydi; 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.