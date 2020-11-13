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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, amiral gemisi Mi 10T Pro ve Mi 10T’den oluşan yeni telefonları Mi 10T serisini duyurdu. 108 megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonunu tanıtan Xiaomi, Mi 10T Pro ile markanın ultra yüksek çözünürlüklü mirasını OIS ve 8K video desteği ile sürdürüyor. Mi 10T, 64MP ana kameraya sahip. Hem Mi 10T Pro hem de Mi 10T, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel makro kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Selfie çekşmleri için ise 20 megapiksellik ön kamera bulunuyor.

Xiaomi’nin mevcut teknolojilerini temel alan Mi 10T Pro ve Mi 10T, yeni ve dinamik fotoğraf yazılımlarıyla dikkat çekiyor. Altı bağımsız uzun pozlama modu, dinamik arka planı bulanıklaştırırken, sabit nesneye odaklanarak hareketli kalabalıktan ayırma ve dönen bir gökyüzü efekti oluşturan yıldız izleri gibi farklı özelliklere sahip sanatsal fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor. Photo Clones özelliğiyle dört farklı poz, tek bir fotoğrafa yerleştirilebiliyor.

ÖN VE ARKA KAMERA İLE AYNI ANDA ÇEKİM

Mi 10T Pro ve Mi 10T’te yer alan yeni video özelliği olan Video Clones ile kullanıcılar, kendilerini iki farklı sahneyle tek bir videoda birleştirebiliyor. Dual Video özelliği ise cihazın hem ön hem arka kameralarından aynı anda kayıt yapabilmeye olanak sağlıyor.

Sınıfının en yüksek performanslı akıllı telefonları olarak tanıtılan Mi 10T Pro ve Mi 10T’nin ekranları, 144 Hz yenileme hızına sahip. Yüksek yenileme hızına sahip ekranlar yüksek güç tüketimi ve tutarsız kare hızlarına neden olabiliyor. Xiaomi, bu sorunu AdaptiveSync ekranıyla ortadan kaldırarak, en sevdiğiniz filmi 48 Hz'de, TV dizilerini 50 Hz'de, internetten 30 Hz video izleyebilmenizi, 60 Hz'de sosyal medyada gezebilmenizi ya da 144 Hz'ye kadar oyun oynayabilmenizi sağlıyor.

İŞTE MI 10T PRO VE MI 10T’NİN TÜRKİYE FİYATLARI

Mi 10T Pro ve Mi 10T, amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 865 ile güç verimliliği, performans ve 5G bağlanabilirlik sunuyor. Kullanıcılara masaüstü bilgisayar düzeyinde oyun deneyimi sunulabilmesi için yeni seri Qualcomm Adreno 650 GPU barındırıyor.

5000 mAh (tip) batarya bulunan Mi 10T Pro ve Mi 10T, yüksek hızlı 33W kablolu şarj desteğine sahip. Xiaomi’nin toplantısında Mi 10T serisinin Türkiye fiyatları da açıklandı. Buna göre Mi 10T Pro 5 bin 799 TL’den, Mi 10T ise 4 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

MI 10T SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Mi 10T Pro Mi 10T Ekran 144Hz 6.67" TrueColor DotDisplay 20:9 en boy oranı, 2400x1080 FHD+, AdaptiveSync ekran: 30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz MEMC Desteği

DCI-P3, HDR10 Desteği Parlaklık: 500 nit (tip),650 nit maksimum parlaklık (tip) Renk kontrast oranı: 1500:1 (tip) Sunlight Display 3.0, Reading Mode 3.0 TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikasyonu 360° ortam ışığı sensörü Renk1 Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue Cosmic Black, Lunar Silver Gövde Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka Alüminyum alaşım çerçeve Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 ön ve arka Alüminyum alaşım çerçeve Boyutlar 165,1 mm x 76,4 mm x 9,33mm; 218g 165,1 mm x 76,4 mm x 9,33mm; 216g Performans Qualcomm®️ Snapdragon™️ 865 2.84 Ghz’ye kadar saat hızı Arka kamera 108MP geniş açılı kamera, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel (OIS özellikli) 82° FOV, f/1.69, 7P lens 13MP ultra geniş açılı kamera, 123° FOV, f/2.4 5MP makro kamera, f/2.4, AF 2-10cm 64MP geniş açılı kamera, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 79.8° FOV, f/1.89, 6P lens 13MP ultra geniş açılı kamera, 123° FOV, f/2.4 5MP makro kamera, f/2.4, AF 2-10cm Ön kamera 20MP ekran içi ön kamera 77.7° FOV, f/2.2 Bağlantı 5G MultiLink WiFi 6 Dual SIM Çok İşlevli NFC IR blaster Kilit Açma Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü Yapay Zeka Destekli Yüz ile Kilit Açma Şarj 5.000 mAh (tip) yüksek kapasiteli pil 33W kablolu hızlı şarj Kutu içinden çıkan 30W şarj cihazı Ses Çift hoparlör Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası Motor X ekseni doğrusal titreşim motoru Sistem Android 10 tabanlı MIUI 12 Depolama 8GB+128GB 8GB+256GB 6GB+128GB 8GB+128GB

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