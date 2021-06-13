Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, orta sınıf akıllı telefon serisi Redmi Note ailesine Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 5G modellerini ekledi. Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 10 fiyatı ne kadar?
XİAOMİ REDMİ NOTE 10 ÖZELLİKLERİ NELER?
Depolama & RAM
4GB+64GB | 4GB+128GB｜6GB+128GB
LPDDR4X + UFS 2.2
* İşletim sistemi ve önceden yüklenmiş yazılımlar cihazda saklandığı için, mevcut depolama ve RAM miktarı, belirtilen hafızadan daha azdır.
Boyutlar
- Boy: 160.46 mm
- En: 74.5 mm
- Kalınlık: 8.29 mm
- Ağırlık: 178.8gr
*Veriler, dahili laboratuvarlardan edinilmiştir. Endüstrideki ölçüm yöntemleri değişebilir, bundan dolayı gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
Ekran: 6.43” AMOLED DotDisplay
- Çözünürlük: 2400x1080
- PPI 409
- Kontrast oranı: 4,500,000:1
- Parlaklık: HBM 700 nits (typ),1100 nits maksimum parlaklık (typ)
- DCI-P3 renk dizisi
- 8-bit renk
- Okuma modu 3.0
- Gün ışığı ekranı 2.0
- SGS Eye Care Ekran Sertifikası
İşlemci
- Qualcomm® Snapdragon™ 678
- CPU: Qualcomm® Kryo™ 460, 2.2GHz'e kadar
- GPU: Qualcomm® Adreno™ 612 GPU
Pil & Şarj
- 5000mAh (typ) pil
- 33W hızlı şarj
Arka Kamera
- 48MP+8MP+2MP+2MP dört kamera
- 48MP geniş açılı kamera
- 8MP ultra geniş açılı kamera
- 2MP makro kamera
- 2MP derinlik sensörü
Arka kamera fotoğraf özellikleri
- 48MP modu
- Gece modu
- Bulanıklık ve derinlik kontrolüne sahip AI portre modu
- AI Gökyüzü boyama 3.0
Arka kamera video özellikleri
- Video makro modu
- Pro Hızlandırılmış video
Arka kamera video kaydı
- 30fps'de 4K, 3840x2160
- 60fps'de 1080p, 1920x1080
- 30fps' de 1080p, 1920x1080
Ön Kamera: 13MP ön Kamera
Ön kamera fotoğraf özellikleri
- Zamanlamalı çekim
- AI Güzelleştirme
- Bulanıklık ve derinlik kontrolüne sahip AI portre modu
Ön kamera video özellikleri
- Hızlandırılmış çekim
- Ön kamera video kaydı
- 30fps' de 1080p, 1920x1080
- 30fps' de 720p, 1280x720
Güvenlik
- Yana monte edilmiş parmak izi sensörü
- AI yüz ile kilit açma
Sıçramaya, Suya ve Toza Dayanıklı
IP53
*Cihaz, kontrollü bir ortamda test edilmiştir ve özel laboratuvar koşullarında IEC standardı 60529 kapsamında IP53 sınıflandırılmasıyla sıçramaya, suya ve toza dayanıklı olduğu onaylanmıştır. Dayanıklılık kalıcı değildir ve zaman içinde doğal olarak bozulmalar olabilir. Cihazınız ıslak ise, şarj etmeyin. Likit hasarı garanti kapsamında değildir.
Test, TÜV SÜD Sertifika ve Test (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch tarafından gerçekleştirilmiştir.
Ağ & Bağlantı
Çift SIM kart
Desteklenen ağ bantları:
- 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28
- 4G: LTE TDD B38/40/41(2535-2655MHz)
- 3G: WCDMA B1/2/4/5/8
- 2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz
- Desteklenen kablosuz ağlar
2.4GHz/5GHz Wi-Fi
Bluetooth 5.0
Navigasyon & Konumlandırma
- GPS: L1
- Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou
Ses
- Çift hoparlör
- 3.5mm kulaklık jakı
- Yük-Çöz Ses sertifikası
Sensörler
Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Doğrusal motor | Kızılötesi sensörü
İşlemci Sistemi
Android 11 tabanlı MIUI 12
Paket İçeriği
Redmi Note 10 / Adaptör / USB Type-C Kablo / SIM Çıkartma Aparatı / Yumuşak Kılıf / Kullanım Kılavuzu / Garanti Belgesi
XİAOMİ REDMİ NOTE 10 FİYATI NE KADAR?
Redmi Note 10 modelleri ortalama 3100 TL'den satışa sunuluyor.
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