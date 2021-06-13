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Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Redmi Note 10 incelemesi

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XİAOMİ REDMİ NOTE 10 ÖZELLİKLERİ NELER?

Depolama & RAM

4GB+64GB | 4GB+128GB｜6GB+128GB

LPDDR4X + UFS 2.2

* İşletim sistemi ve önceden yüklenmiş yazılımlar cihazda saklandığı için, mevcut depolama ve RAM miktarı, belirtilen hafızadan daha azdır.

Boyutlar

  • Boy: 160.46 mm
  • En: 74.5 mm
  • Kalınlık: 8.29 mm
  • Ağırlık: 178.8gr

*Veriler, dahili laboratuvarlardan edinilmiştir. Endüstrideki ölçüm yöntemleri değişebilir, bundan dolayı gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.


Ekran: 6.43” AMOLED DotDisplay

  • Çözünürlük: 2400x1080
  • PPI 409
  • Kontrast oranı: 4,500,000:1
  • Parlaklık: HBM 700 nits (typ),1100 nits maksimum parlaklık (typ)
  • DCI-P3 renk dizisi
  • 8-bit renk
  • Okuma modu 3.0
  • Gün ışığı ekranı 2.0
  • SGS Eye Care Ekran Sertifikası


İşlemci

  • Qualcomm® Snapdragon™ 678
  • CPU: Qualcomm® Kryo™ 460, 2.2GHz'e kadar
  • GPU: Qualcomm® Adreno™ 612 GPU

Pil & Şarj

  • 5000mAh (typ) pil
  • 33W hızlı şarj

Arka Kamera

  • 48MP+8MP+2MP+2MP dört kamera
  • 48MP geniş açılı kamera
  • 8MP ultra geniş açılı kamera
  • 2MP makro kamera
  • 2MP derinlik sensörü


Arka kamera fotoğraf özellikleri

  • 48MP modu
  • Gece modu
  • Bulanıklık ve derinlik kontrolüne sahip AI portre modu
  • AI Gökyüzü boyama 3.0

Arka kamera video özellikleri

  • Video makro modu
  • Pro Hızlandırılmış video

Arka kamera video kaydı

  • 30fps'de 4K, 3840x2160
  • 60fps'de 1080p, 1920x1080
  • 30fps' de 1080p, 1920x1080

Ön Kamera: 13MP ön Kamera

Ön kamera fotoğraf özellikleri

  • Zamanlamalı çekim
  • AI Güzelleştirme
  • Bulanıklık ve derinlik kontrolüne sahip AI portre modu

Ön kamera video özellikleri

  • Hızlandırılmış çekim
  • Ön kamera video kaydı
  • 30fps' de 1080p, 1920x1080
  • 30fps' de 720p, 1280x720

Güvenlik

  • Yana monte edilmiş parmak izi sensörü
  • AI yüz ile kilit açma

Sıçramaya, Suya ve Toza Dayanıklı

IP53

*Cihaz, kontrollü bir ortamda test edilmiştir ve özel laboratuvar koşullarında IEC standardı 60529 kapsamında IP53 sınıflandırılmasıyla sıçramaya, suya ve toza dayanıklı olduğu onaylanmıştır. Dayanıklılık kalıcı değildir ve zaman içinde doğal olarak bozulmalar olabilir. Cihazınız ıslak ise, şarj etmeyin. Likit hasarı garanti kapsamında değildir.
Test, TÜV SÜD Sertifika ve Test (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch tarafından gerçekleştirilmiştir.


Ağ & Bağlantı

Çift SIM kart

Desteklenen ağ bantları:

  • 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28
  • 4G: LTE TDD B38/40/41(2535-2655MHz)
  • 3G: WCDMA B1/2/4/5/8
  • 2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz
  • Desteklenen kablosuz ağlar

2.4GHz/5GHz Wi-Fi

Bluetooth 5.0

Navigasyon & Konumlandırma

  • GPS: L1
  • Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou

Ses

  • Çift hoparlör
  • 3.5mm kulaklık jakı
  • Yük-Çöz Ses sertifikası

Sensörler

Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Doğrusal motor | Kızılötesi sensörü

İşlemci Sistemi

Android 11 tabanlı MIUI 12

Paket İçeriği

Redmi Note 10 / Adaptör / USB Type-C Kablo / SIM Çıkartma Aparatı / Yumuşak Kılıf / Kullanım Kılavuzu / Garanti Belgesi

XİAOMİ REDMİ NOTE 10 FİYATI NE KADAR?

Redmi Note 10 modelleri ortalama 3100 TL'den satışa sunuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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