Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, orta sınıf akıllı telefon serisi Redmi Note ailesine Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 5G modellerini ekledi. Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 10 fiyatı ne kadar?

XİAOMİ REDMİ NOTE 10 ÖZELLİKLERİ NELER?

Depolama & RAM

4GB+64GB | 4GB+128GB｜6GB+128GB

LPDDR4X + UFS 2.2

* İşletim sistemi ve önceden yüklenmiş yazılımlar cihazda saklandığı için, mevcut depolama ve RAM miktarı, belirtilen hafızadan daha azdır.

Boyutlar

Boy: 160.46 mm

En: 74.5 mm

Kalınlık: 8.29 mm

Ağırlık: 178.8gr

*Veriler, dahili laboratuvarlardan edinilmiştir. Endüstrideki ölçüm yöntemleri değişebilir, bundan dolayı gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.



Ekran: 6.43” AMOLED DotDisplay

Çözünürlük: 2400x1080

PPI 409

Kontrast oranı: 4,500,000:1

Parlaklık: HBM 700 nits (typ),1100 nits maksimum parlaklık (typ)

DCI-P3 renk dizisi

8-bit renk

Okuma modu 3.0

Gün ışığı ekranı 2.0

SGS Eye Care Ekran Sertifikası



İşlemci

Qualcomm® Snapdragon™ 678

CPU: Qualcomm® Kryo™ 460, 2.2GHz'e kadar

GPU: Qualcomm® Adreno™ 612 GPU

Pil & Şarj

5000mAh (typ) pil

33W hızlı şarj

Arka Kamera

48MP+8MP+2MP+2MP dört kamera

48MP geniş açılı kamera

8MP ultra geniş açılı kamera

2MP makro kamera

2MP derinlik sensörü



Arka kamera fotoğraf özellikleri

48MP modu

Gece modu

Bulanıklık ve derinlik kontrolüne sahip AI portre modu

AI Gökyüzü boyama 3.0

Arka kamera video özellikleri

Video makro modu

Pro Hızlandırılmış video

Arka kamera video kaydı

30fps'de 4K, 3840x2160

60fps'de 1080p, 1920x1080

30fps' de 1080p, 1920x1080

Ön Kamera: 13MP ön Kamera

Ön kamera fotoğraf özellikleri

Zamanlamalı çekim

AI Güzelleştirme

Bulanıklık ve derinlik kontrolüne sahip AI portre modu

Ön kamera video özellikleri

Hızlandırılmış çekim

Ön kamera video kaydı

30fps' de 1080p, 1920x1080

30fps' de 720p, 1280x720

Güvenlik

Yana monte edilmiş parmak izi sensörü

AI yüz ile kilit açma

Sıçramaya, Suya ve Toza Dayanıklı

IP53

*Cihaz, kontrollü bir ortamda test edilmiştir ve özel laboratuvar koşullarında IEC standardı 60529 kapsamında IP53 sınıflandırılmasıyla sıçramaya, suya ve toza dayanıklı olduğu onaylanmıştır. Dayanıklılık kalıcı değildir ve zaman içinde doğal olarak bozulmalar olabilir. Cihazınız ıslak ise, şarj etmeyin. Likit hasarı garanti kapsamında değildir.

Test, TÜV SÜD Sertifika ve Test (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch tarafından gerçekleştirilmiştir.



Ağ & Bağlantı

Çift SIM kart

Desteklenen ağ bantları:

4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28

4G: LTE TDD B38/40/41(2535-2655MHz)

3G: WCDMA B1/2/4/5/8

2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz

Desteklenen kablosuz ağlar

2.4GHz/5GHz Wi-Fi

Bluetooth 5.0

Navigasyon & Konumlandırma

GPS: L1

Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou

Ses

Çift hoparlör

3.5mm kulaklık jakı

Yük-Çöz Ses sertifikası

Sensörler

Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Doğrusal motor | Kızılötesi sensörü

İşlemci Sistemi

Android 11 tabanlı MIUI 12

Paket İçeriği

Redmi Note 10 / Adaptör / USB Type-C Kablo / SIM Çıkartma Aparatı / Yumuşak Kılıf / Kullanım Kılavuzu / Garanti Belgesi

XİAOMİ REDMİ NOTE 10 FİYATI NE KADAR?

Redmi Note 10 modelleri ortalama 3100 TL'den satışa sunuluyor.