Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.442,58 %0,63
        DOLAR 29,5398 %0,30
        EURO 32,7180 %0,30
        ALTIN 1.969,62 %0,73
        FAİZ 39,09 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,74 %0,00
        BITCOIN 42.431,00 %-0,10
        GBP/TRY 37,6947 %0,39
        EUR/USD 1,1068 %0,02
        BRENT 77,56 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 3.220,22 %0,73
        Haberler Ekonomi Otomobil Xiaomi SU7 tanıtıldı! Xiaomi SU7 özellikleri nedir, ne zaman satışa çıkacak, Türkiye'de satılacak mı, fiyatı nedir? - Otomobil Haberleri

        Çinli teknoloji şirketinden otomotivde ilk 5 hedefi!

        Elektrikli otomobil işine giren Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, ilk modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, SU7 adı verilen elektrikli sedan modelin iki farklı versiyonun olacağını söyledi. Otomobilin önümüzdeki aylarda satışa sunulacağını bildiren Xiaomi CEO'su, "15-20 yıl içinde çok çalışarak dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olacağız. Böylece, Çin'in genel otomobil endüstrisini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 28.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Xiaomi'den otomotivde ilk 5 hedefi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elektrikli otomobil işine giren ve ilk modelinin üzerindeki örtüyü kaldıran Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olmayı hedeflediğini açıkladı.

        Xiaomi CEO'su Lei Jun, markanın sedan modeli SU7'nin adını 'speed ultra' yani ultra hız kelimesinden aldığını bildirdi. Lei Jun'un verdiği bilgiye göre, markanın SU7 modeli, Tesla ve Porsche'nin elektrikli otomobillerinden daha kısa sürede hızlanıyor.

        Otomobilin önümüzdeki aylarda satışa sunulacağını bildiren Xiaomi CEO'su, "15-20 yıl içinde çok çalışarak dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olacağız. Böylece, Çin'in genel otomobil endüstrisini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

        SU7'nin aynı zamanda Xiaomi'nin akıllı telefonları ve diğer elektronik cihazlarıyla ortak işletim sistemine sahip olması ile müşterilere hitap etmesi bekleniyor. Sürücülerin, şirketin mevcut mobil uygulama portföyüne kesintisiz erişime sahip olacakları da verilen bilgiler arasında.

        Yapılan açıklamaya göre, SU7 iki farklı versiyon ile satılacak. Bunlardan biri tek şarjla 668 km'ye kadar sürüş menziline sahip, diğeri ise 800 km'ye kadar menzile sahip. Çinli markanın kendine rakip olarak seçtiği Tesla'nın Model S otomobilinin menzili ise 650 km'ye kadar çıkıyor.

        Çinli elektrikli otomobilin fiyatı ise henüz açıklanmadı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, satın alma maliyetinin yüksek olacağını, ancak bu fiyatın geliştirdikleri otomobile 'değeceğini' bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Icardi sözleri!
        Icardi sözleri!