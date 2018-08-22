Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni bütçe dostu modelini tanıttı. 300 dolardan başlayan fiyatlarıyla dikkat çeken Pocophone F1, amiral gemilerine yakın performans özellikleriyle kullanıcıları adeta büyüledi. Cihazın en önemli özelliği ise Snapdragon 845 işlemci ile çalışması.

6.18 inç (2246 x 1080 piksel) çentikli ekranı ile parmak okuma ve yüz tanıma özelliklerine sahip olan Pocophone F1’in 12 ve 5 megapiksellik iki adet gelişmiş kamesı var. Ön tarafta ise 20 MP selfie kamerası var. 4,000 mAh batarya ve LiquidCool özelliği ile Xiaomi’yeni yeni modeli, OnePlus 6 gibi önemli rakiplerini geride bırakıyor.

Pocophone F1’in 6 GB RAM/ 64 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 300 dolar iken 6 GB/128 GB versiyonu 344 dolar değerinde. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 415 dolarlık fiyat etiketini taşıyor. Cihaz, 29 Ağustos’ta satışa çıkacak.

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