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Yaban keçisi, koyun sürüsüne karışıp canını kurtardı

Muş'ta, yırtıcı hayvanların saldırısına uğrayan yaban keçisi, kaçarken karşılaştığı koyun sürüsüne karıştı. Çobanların fark edip Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği keçi, tedaviye alındı

Yaban keçisi, koyun sürüsüne karışıp canını kurtardı
Koyun sürüsüne karışıp canını kurtardı
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DHA

Muş'un Varto ilçesinde yırtıcı hayvanların saldırısında arka bacaklarından yaralanan yaban keçisi, kaçarken yaylada otlayan koyun sürüsüne karışarak canını kurtardı.

DHA'nın haberine göre çobanların fark edip koruma altına aldığı yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tarihi Murat Köprüsü'ndeki hayvanat bahçesine götürülen yaban keçisinin, yaklaşık 10 günlük tedavi sürecinin ardından yeniden yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaban keçisinin arka iki bacağındaki yaralara dikiş atılarak gerekli işlemlerin yapıldığı, antibiyotik, sprey ve vitamin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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