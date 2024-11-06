Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'nun, son hali dikkat çekti
Yabancı Damat dizisinde 'Mustafa Can' karakteriyle tanınan çocuk oyuncu Ozan Uğurlu'nun, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti
Bir dönemin sevilen dizilerinden Yabancı Damat'ın küçük Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu, Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Binnur Kaya, Özgür Çevik ve Zeki Alasya gibi ünlü oyuncularla birlikte yer aldığı dizinin ardından yıllar içindeki dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi.
Mustafa Can'ı canlandıran Ozan Uğurlu, küçüklük haliyle hafızalarda iz bırakmıştı. Geçen yıllar boyunca gözlerden uzak bir yaşam süren Uğurlu, artık genç bir delikanlı oldu.
Uğurlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.
Fotoğraflar: Instagram