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        Haberler Gündem Yabancı kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanına acil iniş yaptı

        Yabancı kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanına acil iniş yaptı

        Lüksemburg merkezli Cargolux şirketine ait kargo uçağı, acil durum bildiriminde bulunarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 23:54 Güncelleme: 31.05.2024 - 23:54
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        Yabancı kargo uçağı acil iniş yaptı
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        Lüksemburg-Dammam seferini yapan Boeing 747 tipi uçak, iniş takımlarında yangın ikazı alındıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek için acil durum bildiriminde bulundu.

        Bu bildirim üzerine uçağın inişi öncesinde itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bulunduruldu.

        Havalimanı uçuş trafiği geçici olarak durdurulurken, kargo uçağı inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

        Uçağın sorunsuz inmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

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