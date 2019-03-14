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"Bu kural bir ara uygulanmıştı değil mi? Yabancı kuralını kimse tartışmıyor. 2 tane de tesislere koysunlar, 2 tane de evinde otursun! Çok sıkılıyorum artık bu işten. Allah aşkına teknik direktörler arasında bir anket yapın, bunu kim istiyor? Bunu isteyenlerle tanışmak istiyorum. Bu tip değişiklikler iki yıldan evvel yapılamaz! Açalım bakalım Galatasaray'ın kaç oyuncusunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor? İki ay sonra bu uygulamaya konulabilir mi? Bunun açıklanması da 15-20 günü bulunur. Yeni TFF Başkanı seçilecek, bu karar seçimden önce mi alınacak sonra mı?"