TFF'nin mevcut yabancı kuralını 6+2+2 sistemiyle değiştirileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre 10 yabancı oyuncuyla sözleşme yapılabilecek iken 6'sı ilk 11'de, 2'si kadroda, 2'si ise tribünde olabilecek. Mehmet Demirkol 6+2+2 iddiasını yorumladı ve sert sözler kullandı. Demirkol'un yorumları şöyle:
"Bu kural bir ara uygulanmıştı değil mi? Yabancı kuralını kimse tartışmıyor. 2 tane de tesislere koysunlar, 2 tane de evinde otursun! Çok sıkılıyorum artık bu işten. Allah aşkına teknik direktörler arasında bir anket yapın, bunu kim istiyor? Bunu isteyenlerle tanışmak istiyorum. Bu tip değişiklikler iki yıldan evvel yapılamaz! Açalım bakalım Galatasaray'ın kaç oyuncusunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor? İki ay sonra bu uygulamaya konulabilir mi? Bunun açıklanması da 15-20 günü bulunur. Yeni TFF Başkanı seçilecek, bu karar seçimden önce mi alınacak sonra mı?"
"BU 9. DEĞİŞİKLİK! SEBEBİ NE?"
"Federasyon, kulüplere önümüzdeki sene için 'Siz zaten plan yapmıyorsunuz bu kararı alacağız' mı diyor, yoksa 'Plan yapmayın, yeni kural gelecek' mi deniyor? Beşiktaş daha evvel Türk futbolcu üzerine plan yaptı ama bir anda yabancı sınırı kalktı, Beşiktaş'ın planları alt üst oldu. TFF yine aynısını mı yapacak? 9. değişiklik olacak, bunun sebebi nedir?"
"Söyleyecek çok şey var ama cidden sıkıldım. Neden 6 o zaman? 3 yap! Galatasaray, Diagne'ye neden 10 kağıt verdi? Belki gidip Cenk Tosun'u alacaktı! Belki de Burak Yılmaz yarışına girecekti. Kulüpler Birliği olarak bu kararı istemiyoruz diyeceksin. Yok mu bir fikirleri anlamıyorum"
"Bu düşünülen kuralın bir faydası yok. Şu an birçok yerli oyuncu çıktı. İki tane yurt dışına gitmiş ateş gibi stoperin var, Ozan Kabak ve Merih Demiral gibi. Sıkıntı nedir? Galatasaray 11 yabancıyla çıkıyor, bu mu?"
"Fenerbahçe'den ayrılmayan Ozan Tufan'ı hatırlayın, Fenerbahçe, Ozan'ı yollayamazdı, Ozan da elini kolunu sallayarak oynardı. Şimdi Alanyaspor'a gitti ve kendini ispat etme çabası içerisinde"
"Evrensel kural bu. Dorukhan çıktı, Yusuf çıktı, iki tane Abdülkadir çıktı. Ya siz ne istiyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Bunun sonu bellidir, Almanya'ya para kazandıracaksınız. Almanya'daki Türklere para yağdıracaksınız"
"Burada başka bir numara var. Aklıma menajerleri zengin etme geliyor. Yeniden transfer dalgası oluşturmaya çalışıyorlar. Türk oyuncu eskiden yetişmiyordu, şimdi yetişiyor. Artık Türk oyuncular gelişiyor. Allah rızası için yapmayın, bu doğru değil. Faydası olmayacak, zararı olacak. Zararı olacağından hiçbir şüphem yok"
"Eğer yerli zorunluluğu olsaydı, Galatasaray şuan Ozan Kabak'a 3 ya da 3,5 milyon euro para vermek zorunda kalacaktı. 4 senelik imza atan oyuncunun da kendisini geliştirmek gibi bir nedeni olmaz"
"Yöneticiler, siz bu işlere hiç itiraz etmiyor musunuz? O kadar transfer yaptınız, o kadar oyuncu getirdiniz, konuşsanıza! Bu sizin işiniz. O yüzden diyorum, TFF'nin içinde futboldan gelmiş, futbolu bilen, yöneticilik öğrenmiş isimlere ihtiyaç var"
"Umarım bu bir nabız yoklamadır, bu karar alınmamıştır. Türkiye'den Almanya'ya Hollanda'ya çok para gidecek. Kulüpleri batıracaksınız. Oyuncular İstiklal Marşı okusun diye mi yapıyorsunuz bunu? Biz okuruz İstiklal Marşı'nı. 3 oyuncu İstiklal Marşı okuyor diye, bunu 5 oyuncuya mı çıkaracaksınız? Ben her maça gelirim ve İstiklal Marşı okurum. Hakikatten mantıksız, lütfen bir daha düşünün. Bu konudan çok sıkıldım ve yoruldum artık"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.