Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler, 9 Eylül haftasında net 13,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 24,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 0,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin 2 Eylül itibarıyla 18 milyar 860,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Eylül'de 20 milyar 599,9 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 356,1 milyon dolardan 1 milyar 380,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 94 milyon dolardan 94,5 milyon dolara ulaştı.