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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı yatırımcıdan borsada 216 milyon dolarlık alım - Borsa Haberleri

        Yabancı yatırımcıdan borsada 216 milyon dolarlık alım

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 216.3 milyon dolarlık hisse senedi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:11
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        Yabancıdan 216 milyon dolarlık alım
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Mart haftasında net 216,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 11,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 159,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Şubat itibarıyla 31 milyar 915,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Mart haftasında 34 milyar 547,6 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 19 milyar 709 milyon dolardan 19 milyar 623,6 milyon dolara inerken, ÖST stokları ise 728,9 milyon dolardan 740,1 milyon dolara çıktı.

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