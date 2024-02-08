Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Şubat haftasında net 132.8 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcı söz konusu haftada 14.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 0.4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Son verilerle beraber yabancı yatırımcı 1 ayda 498.4 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirmiş oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 26 Ocak itibarıyla 32 milyar 238 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Şubat'ta 33 milyar 867 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 754 milyon dolardan 2 milyar 768 milyon dolara çıktı. ŞBS stokları ise 92.7 milyon dolardan 92 milyon dolara geriledi.