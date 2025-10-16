Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.494,65 %0,29
        DOLAR 41,8549 %0,03
        EURO 48,8398 %0,14
        GRAM ALTIN 5.709,86 %0,86
        FAİZ 40,73 %0,07
        GÜMÜŞ GRAM 71,51 %0,09
        BITCOIN 111.117,00 %-0,05
        GBP/TRY 56,2064 %0,18
        EUR/USD 1,1648 %0,01
        BRENT 62,39 %0,78
        ÇEYREK ALTIN 9.335,60 %0,86
        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan 109,7 milyon dolarlık satış - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 109,7 milyon dolarlık satış

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 109,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 16.10.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancıdan 109,7 milyon dolarlık satış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ekim haftasında net 109,7 milyon dolarlık hisse senedi, 87,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken 307,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Ekim haftasında 33 milyar 259,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Ekim haftasında 32 milyar 532 milyon dolara geriledi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 392,1 milyon dolardan 15 milyar 447,7 milyon dolara çıkarken ÖST stokları 682,5 milyon dolardan 593,7 milyon dolara indi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru