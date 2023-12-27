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        Haberler Televizyon Yabani 16. bölümde ne oldu? Yabani 26 Aralık yayınlanan bölümde neler oldu?

        Yabani 16. bölümde ne oldu? Yabani 26 Aralık yayınlanan bölümde neler oldu?

        Salı akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinin 16. bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Peki, Yabani 16. bölümde ne oldu? Yabani 26 Aralık yayınlanan bölümde neler oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:51
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        Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi'nin başrollerinde yer aldığı Yabani dizisi 16. bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Konuyla ilgili araştırılan: "Yabani 16. bölümde ne oldu? Yabani 26 Aralık yayınlanan bölümde neler oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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        YABANİ 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Umut'un cenazesinin ardından Soysalanlar ile birlikte eve dönen Yaman'ı, anlaşamadığı kardeşi Alaz beklenmedik bir sürprizle karşılar. Alaz, Güven'in Yaman'ın gerçek babası olduğunu tüm ailenin önünde açıklar. Bunu duyan Yaman evden uzaklaşarak her zaman gittiği balıkçı evinde kafasını toparlamaya çalışır. Bu sırada Rüya gelir ve dertleşirler. Konuşmalarının sonunda Güven koşarak gelir ve birlikte hep dertleştikleri yere giderler. Güven ile Yaman'ın konuşmasının ortasında Neslihan da gelir. Fazla içen Neslihan'ı Güven'in evine götürdükten sonra Alaz da gelir ve ortalık karışır. Bu yapı taşları sallanırken mağdur baba ve eşi oynayan Serhan'ı Metin'in artık Şebnem ve kızı Rüya'nın yanından ayrılmayacak olduğu gerçeği sıkıştırır.

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        Rüya ise yıllar sonra evine dönen babası Metin ve annesi Şebnem'in ne yaptığını anlamaya çalışsa da Metin kızının gönlünü kazanmaya kararlıdır. Şebnem, Metin'i her ne kadar yıldırmaya çalışsa da kızını geri kazanma motivasyonu Metin'i yıldırmayacaktır.

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        Yılbaşı gelip çatar; Ece Umut'un kalbiyle iyileşmenin burukluğunu yaşarken evine döner ve Soysalanlar biraz da olsa normalleşirken, Yaman da kardeşleri Cesur ve Asi ve eski mahallesinde yaşamaya devam eder. Bütün olanlardan şişen ve bunları sindiremeyen bir Alaz görürüz. Peki Alaz bu haliyle ne derece ileriye gidebilecek? Bu gerçekleri sindirememişlik duygusunun cezasını kim çekecektir?

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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