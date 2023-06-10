Covid-19 kısıtlamaları yabani memelilerin alışkanlıklarını değiştirdi

Şili'nin başkenti Santiago'da şehir merkezinde dağ aslanlarının bile görüldüğünü dile getiren Şekercioğlu, "Bilimsel olarak bunu araştırmak istedik. KuzeyDoğa Derneği olarak Tarım ve Orman Bakanlığı izni, DKMP Genel Müdürlüğü işbirliğiyle bölgede 2011 yılından bu yana GPS tasmalarıyla takip ettiğimiz bozayı, kurt ve vaşak verileriyle Türkiye'den bu projeye tek katılımı sağladık. Biz zaten Covid öncesinde de takip ettiğimiz için bu çalışmanın şartlarını karşılamış olduk." dedi.