Haberler Magazin Yabani'nin yıldızı Simay Barlas'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıymış...

Yabani'nin yıldızı Simay Barlas'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıymış... Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde Rüya karakterini canlandıran genç oyuncu Simay Barlas, başarılı oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü ismin bir dönem aşk yaşadığı ünlü oyuncuyu görenler gözlerine inanamıyor. Habertürk Giriş: 17.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:54 facebook

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Salı akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Dolunay Soysert, Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisinde "Rüya" karakterini canlandıran güzel oyuncu Simay Barlas, özel hayatıyla merak konusu oldu.

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Hayat Bazen Tatlıdır, Adı Efsane, Bir Annenin Günahı, Zalim İstanbul ve Aziz gibi dizilerde boy gösteren genç oyuncu Simay Barlas, şimdilerde Yabani dizisinde Rüya karakterini canlandırıyor. Güzel isim yeteneğinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.