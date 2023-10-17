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        Haberler Magazin Yabani'nin yıldızı Simay Barlas'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıymış...

        Yabani'nin yıldızı Simay Barlas'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşıymış...

        Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde Rüya karakterini canlandıran genç oyuncu Simay Barlas, başarılı oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü ismin bir dönem aşk yaşadığı ünlü oyuncuyu görenler gözlerine inanamıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:54
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        Salı akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Dolunay Soysert, Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı Yabani dizisinde "Rüya" karakterini canlandıran güzel oyuncu Simay Barlas, özel hayatıyla merak konusu oldu.

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        Hayat Bazen Tatlıdır, Adı Efsane, Bir Annenin Günahı, Zalim İstanbul ve Aziz gibi dizilerde boy gösteren genç oyuncu Simay Barlas, şimdilerde Yabani dizisinde Rüya karakterini canlandırıyor. Güzel isim yeteneğinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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        Son olarak başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Pazartesi akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan "Ömer" dizisinde boy gösteren Simay Barlas, bir dönem aynı diziside rol aldığı arkadaşıyla aşk yaşamış.

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        7 Mayıs 1999 doğumlu olan Simay Barlas, birlikte Zalim İstanbul dizisinde rol aldığı İdris Nebi Taşkan ile bir süre ilişki yaşamıştır.

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        İşte Simay Barlas ve eski aşkı İdris Nebi Taşkan...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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