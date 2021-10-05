Kayseri Yağ Mantısı tarifi araştırılıyor. Ağızda nefis bir tat bırakan Yağ Mantısı klasik Kayseri Mantısı kadar hoşunuza gidecek. İşte tarifi...

YAĞ MANTISI MALZEMELERİ

Hamuru İçin:

3 su bardağı un

1 paket instant maya

3 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 su bardağı ılık süt

1 adet yumurta

Aldığı kadar su

İç Harcı İçin:

200 gram kıyma

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Kızartmak İçin:

3 su bardağı ay çiçek yağı

Sosu İçin:

1 kase yoğurt

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates püresi

1 yemek kaşığı biber salçası

YAĞ MANTISI YAPILIŞI

İç Harcın Hazırlanışı:

Soğanı rondodan geçirin.

Kıyma, soğan ve baharatları bir kasede yoğurun ve iç harcınızın üzerine streç film kapatarak buzdolabında dinlendirin.

Hamurun Hazırlanışı:

2,5 su bardağı unu bir kaba eleyin.

Ilık süt, ınstant maya, yoğurt, tuz ve yumurtayı unla karıştırın.

Hamurun durumuna göre ölçülü unun kalan kısmını da ekleyin ve ele yapışmaya pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğurun.

Hamuru yaklaşık 35-40 dakika kadar oda sıcaklığında mayalandırın.

Mayalanan hamuru oklava yardımıyla inceltin.

Hamuru büyük kare parçalara bölün ve hazırladığınız iç harcı ortalarına doğru yerleştirin.

Bohça şeklinde kapatarak kızgın yağda kızartın.

Fazla yağı süzmesi için önce kağıt havlu üzerinde dinlendirerek emdirin.

Sosu için; tereyağını eritin ve domates püresini kızgın yağa dökün.

Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın ve üzerine domates sosu dökün. Kızarttığınız yağ mantılarını sosa batırarak yiyebilirsiniz.

Afiyet Olsun...