Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 38° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 33° Trabzon Bulutlu 28° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 44° Gaziantep Güneşli 41° Ağrı Güneşli 33°

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Rüzgarın da, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: İHA