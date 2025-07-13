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        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak yağış, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 09:16 Güncelleme: 13.07.2025 - 09:16
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        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 38°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Bulutlu 28°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 44°

        Gaziantep

        Güneşli 41°

        Ağrı

        Güneşli 33°
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        Rüzgarın da, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        Yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: İHA

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