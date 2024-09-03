Yağış gitti, tatilciler sahillere akın etti

İsviçre'den tatile gelen Natalie Borsy, Alanya'nın çok güzel olduğunu söyledi.

Borsy, "Alanya’ya tatil acısından çok güzel bir yer. Burada insanlar da cana yakın, ilgi ve alakaları çok iyi. Burada deniz keyfi yapmakta harika. Alanya’yı herkese tavsiye ediyorum, gezip görülmesi gereken bir yer" dedi.