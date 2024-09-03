Yağış gitti, tatilciler sahillere akın etti
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gündür etkisini gösteren yağışlı havanın ardından ortaya çıkan güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.
Alanya'da 2 gündür etkisini gösteren yağış, bu sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.
Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı.
Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30, nem oranının yüzde 63 ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize girdi.
Bazı turistler kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.
Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.
Bazı tatilciler ise tekne turlarına çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerini denizden seyretme fırsatı buldu.
İsviçre'den tatile gelen Natalie Borsy, Alanya'nın çok güzel olduğunu söyledi.
Borsy, "Alanya’ya tatil acısından çok güzel bir yer. Burada insanlar da cana yakın, ilgi ve alakaları çok iyi. Burada deniz keyfi yapmakta harika. Alanya’yı herkese tavsiye ediyorum, gezip görülmesi gereken bir yer" dedi.
Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.