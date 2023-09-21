Yağış türleri nelerdir, özellikleri nedir? Yağış türleri, isimleri ve görüldüğü yerler
Gökyüzünde yer alan bulutlarda yeryüzüne dökülen su formaları olarak tarif edilen yağış; bu su buharlarının katı ya da sıvı olarak dökülmesi sonucunda meydana gelmektedir. Hava kütlelerinin soğuk bir başka hava kütlesi ile karşılaşması ya da soğuk bir bölgeden geçmesi neticesinde oluşan yağışlar, kendi içinde farklı türlere de ayrılmaktadır. Bazıları sıvı bazıları ise donmuş olarak yeryüzüne dökülen bu yağış türleri ve yağış türleri özellikleri nelerdir? Dünyada yağış türleri görüldüğü yerler hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…
Yağmur, kar ya da dolu gibi yağış türlerinin yanında bir de oluşumlarına göre yağış tipleri bulunmaktadır. Peki, bu oluşumlarına göre yağış çeşitleri nelerdir? Türkiye’deki yağış türleri hangileridir? İşte, tüm detaylar…
Yağış Türleri ve Yağış Türleri Özellikleri
Havada yer alan su buharlarının yoğunlaşarak yeryüzüne dökülmesi ile meydana gelen yağışlar; farklı durumlar altında farklı şekillerde oluşabilmektedir. Sıvı ya da donuk olarak yeryüzüne dökülen bu yağış çeşitleri isimleri ise şu şekildedir:
Oluşumlarına Göre Yağış Türleri
Gökyüzündeki su buharının yer yüzüne düşmesi neticesinde oluşan yağışlar, oluşumlarına göre 3 ayrı türe ayrılmaktadır.
Türkiye’deki Yağış Türleri
Bir önceki ara başlığımda tanımladığımız yağış türlerinin üçünü de Türkiye sınırları içinde görmek mümkündür. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarının başında konveksiyonel yağışlar, Türkiye’nin dört bir yanında görülmektedir. Buna ek olarak Karadeniz’de yer alan dağların özellikle kuzeye bakan yamaçları ile Torosların güney yamaçlarında yamaç yağışları görülmektedir. Bir diğer yağış türü cephe yağışları ise Türkiye’nin yıllık miktarının büyük bir bölümünün meydana getirmektedir.