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        Haberler Gündem Eğitim Yağış Türleri Nelerdir, Özellikleri Nedir? Yağış Türleri, İsimleri ve Görüldüğü Yerler

        Yağış türleri nelerdir, özellikleri nedir? Yağış türleri, isimleri ve görüldüğü yerler

        Gökyüzünde yer alan bulutlarda yeryüzüne dökülen su formaları olarak tarif edilen yağış; bu su buharlarının katı ya da sıvı olarak dökülmesi sonucunda meydana gelmektedir. Hava kütlelerinin soğuk bir başka hava kütlesi ile karşılaşması ya da soğuk bir bölgeden geçmesi neticesinde oluşan yağışlar, kendi içinde farklı türlere de ayrılmaktadır. Bazıları sıvı bazıları ise donmuş olarak yeryüzüne dökülen bu yağış türleri ve yağış türleri özellikleri nelerdir? Dünyada yağış türleri görüldüğü yerler hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 17:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:41
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        Yağış türleri nelerdir, özellikleri nedir?
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        Yağmur, kar ya da dolu gibi yağış türlerinin yanında bir de oluşumlarına göre yağış tipleri bulunmaktadır. Peki, bu oluşumlarına göre yağış çeşitleri nelerdir? Türkiye’deki yağış türleri hangileridir? İşte, tüm detaylar…

        Yağış Türleri ve Yağış Türleri Özellikleri

        Havada yer alan su buharlarının yoğunlaşarak yeryüzüne dökülmesi ile meydana gelen yağışlar; farklı durumlar altında farklı şekillerde oluşabilmektedir. Sıvı ya da donuk olarak yeryüzüne dökülen bu yağış çeşitleri isimleri ise şu şekildedir:

        • Yağmur: Sıvı damlacıklarından meydana gelen bu yağış çeşidi aynı zamanda tek sıvı yağış olması sebebiyle de öne çıkmaktadır. Hava sıcaklığının donma derecesinin üzerinde olduğu her şartta yapabilen yağmurlar, yeryüzünde gerçekleşen sıvı döngüsün de en önemli parçasıdır.
        • Kar: Binlerce küçük buz kristallerinin bir araya gelmesiyle oluşan kar yağışları, hava sıcaklığının donma derecesinin altında olduğu durumlarda meydana gelmektedir. Hava sıcaklığı uygun olmadığı zamanlarda yer düşmeden önce gökyüzünde eriyen karların yerde birikmesi ise kuru zeminlerde mümkün olmaktadır.
        • Kırağı: Havadaki su buharının soğuk zemin ya da farklı cisimler üzerinde kristalleşmesiyle meydana gelen kırağı, beyaz bir buz tabakasına benzemektedir.
        • Dolu: Tamamen buzdan meydana gelen bir yağış tipi olan dolu yağışı, çoğunlukla fırtınalı soğuk kış günlerinde gözlemlenmektedir. Gök gürültülü fırtınalardan sonra yer yüzüne düşen dolu tanelerinin boyutları genellikle yuvarlak ve 5 milimetre ile 15 santimetrelik boyutlarda olabilmektedir.
        • Çiy: Yeryüzünde yer alan bitkilerin ya da farklı cisimlerin hava sıcaklığından daha soğuk olduğu hallerde görülen çiy, bu cisimlerin üzerindeki su damlacıklarından meydana gelmektedir.
        • Sulusepken: Yağmur ile karın aynı anda yeryüzüne düşmesine sulusepken yağışları adı verilmektedir. Karla karışık yağmur olarak da isimlendirilen bu yağış türünde, yeryüzünde dökülmekte olan su damlacıklarının bazıları donar ve sulusepken yağışları ortaya çıkar.
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        Oluşumlarına Göre Yağış Türleri

        Gökyüzündeki su buharının yer yüzüne düşmesi neticesinde oluşan yağışlar, oluşumlarına göre 3 ayrı türe ayrılmaktadır.

        • Konveksiyonel (Yükselim) Yağışları: Hava kütlelerinin aniden ısınarak yükselmesi ve yoğunlaşması ile oluşan bu yağış türü genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinin başlarından görülmektedir. Güneşli ve rüzgârsız havalarda meydana gelen bu yağış türünde yükselen nemin bir süre sonra yoğunlaşması belirleyici rol oynamaktadır.
        • Yamaç (Orografik) Yağışları: Dağlık alanlarda yamaç boyunca yükselen hava kütlelerinin yoğunlaşması ile ortaya çıkan yamaç yağışları, en fazla yağışı dağların 500 ile 1000 metre arasındaki yüksekliklerinde gerçekleşmektedir.
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        • Cephe (Frontal) Yağışları: Sıcak ile soğuk hava kütlelerinin karşı karşıya gelmesiyle oluşan bu yağış türünde yeterli neme sahip olan hava kütlesi soğumakta ve bu durum da frontal yağışların meydana gelmesine olanak sağlamaktadır.

        Türkiye’deki Yağış Türleri

        Bir önceki ara başlığımda tanımladığımız yağış türlerinin üçünü de Türkiye sınırları içinde görmek mümkündür. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarının başında konveksiyonel yağışlar, Türkiye’nin dört bir yanında görülmektedir. Buna ek olarak Karadeniz’de yer alan dağların özellikle kuzeye bakan yamaçları ile Torosların güney yamaçlarında yamaç yağışları görülmektedir. Bir diğer yağış türü cephe yağışları ise Türkiye’nin yıllık miktarının büyük bir bölümünün meydana getirmektedir.

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