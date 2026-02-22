Yağışlar arttı, kuraklık bitti mi?

Son haftalarda yurt genelinde yağışlı günlerin sayısı hayli fazla. Peki kuraklık tehdidi bitti mi? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, bu sorunun yanıtını şöyle verdi:

“2025 yılında Karadeniz hariç ülkenin büyük bölümünde şiddetli ve çok şiddetli kuraklık yaşandı. Daha sonra yeni su yılının başında sonbahar yağışları da istenilen seviyede düşmedi. Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerimizde içme suyu arzında krizin oluşmaması için barajların ölü hacmindeki sular çekilerek kentlere verilmeye başlanmıştı. Göletlerde tarımsal sulama için yeterli su birikmemişti. Ancak ocak ayının sonunda ve özellikle şubat ayında gelen ve aşırı, şiddetli ve bazı bölgelerde hâlâ süren yağışlar barajlarda ve göletlerdeki su miktarlarını artırdı. Bu da tamamen boşalmış olan bazı barajlara can suyu oldu. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç diğer bölgelerimizde yağışlar genellikle kar olarak değil, yağmur olarak düştü. Bunun yanı sıra fırtına ve hortum gibi olağanüstü meteorolojik olaylar da birlikte yaşandı. Bu durum özellikle İzmir, Antalya gibi bazı sahil kentlerimizde can kaybına neden olan kent selleri oluşturdu. Bu kez iklim değişikliğinin aşırı yağış etkisine karşı kentlerimizin dirençsiz olduğu ortaya çıktı.”