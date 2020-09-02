Turşu yapmak kolay ama işin en zor kısmı o neredeyse her yemeğin yanında afiyetle yediğimiz bu lezzetin olmasını beklemek. Gelin size biraz işin kolayından bahsedelim. Enfes turşular yemek için haftalarca beklemenize, ''Oldu mu, olacak mı?'' diye düşünmenize hiç gerek yok. Ocakta çok kısa bir pişirme işleminden geçip, yaptığınız en pratik turşulardan biri olacak yağlı biber turşusu tarifi karşınızda!

Bu tarifin en büyük özelliği buzdolabında bekliyor olması ve sadece 3-4 gün içerisinde hazır hale gelmesi. Hadi o zaman! Çok kısa bir süre içerisinde yenmeye hazır olacak o enfes turşunuz hazır. Şimdiden ellerinize sağlık diyor, tarifimize buyur ediyoruz.

Yağlı Biber Turşusu İçin Gereken Malzemeler:

1 kg’lık kavanoz

1 kg sivri biber (kıl biber)

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı kaya tuzu

6-7 diş sarımsak (kabaca ezilmiş veya irice doğranmış)

Yağlı Biber Turşusu Yapılışı:

Önce biberleri yıkayalım, saplarını keselim.

Sap tarafından uç kısımlarına doğru bıçakla hafifçe çizik atarak yaralım.

Bir tencerenin içine su, tuz, zeytinyağı ve üzüm sirkesini koyarak, kaynatalım.

Yüksek ateşte kaynayan bu karışıma biberleri ve sarımsakları atalım.

2-3 dakika sonra hemen ocağın altını kapatalım.

Biberlerinizin diri kalmaları için fazla ateşte tutmayın.

Biberleri temiz bir maşayla alarak kavanoza dolduralım.

Tencerede kalan turşu suyunu kavanozun üzerinde bir iki parmak boşluk kalacak şekilde kavanoza ekleyelim.

Soğuyunca kapağını sıkıca kapatarak turşuyu buzdolabına alalım.

3-4 gün sonra tüketmeye başlayabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yapmış olduğunuz turşuyu güneş görmeyen ve serin bir yerde uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Eğer dolaba koyduğunuzda turşunuzun yağı donmuşsa bu sizi endişelendirmesin. Turşunuzu yemeden 15-20 dakika önce dolaptan çıkartırsanız normale dönecektir.

Yeşil biber yerine kırmızı biberle de bu turşuyu hazırlayabilirsiniz.