Cildinize düzenli bakım uygularsanız zaman içinde yağlı ciltten kurtulmak mümkündür. Bunun için özel maske ve cilt bakım önerilerini dikkate alıp uygulamanız gerekir. Cildin yağlı olmasının çeşitli nedenleri olabilir. Bunlardan biri cildin yağlı olmaya meyilli olmasıdır.

Bunun yanı sıra beslenme türü, stres ve mevsimsel koşullar da cildin yağlanmasına yol açar. Bazı cilt tipleri dönemsel olarak yağlanır bazıları ise sürekli yağlıdır. Bundan kurtulabilmek için düzenli cilt bakımı ve maskesi faydalı olacaktır. Yağlı ciltler diğer cilt tiplerine göre akne ve sivilceye daha fazla meyillidir. Dolayısıyla akne ve sivilcelerden kurtulmak için önce cildin fazla yağlardan arındırılması gerekir.

Bununla beraber yağlı ciltlerde parlama sorunu da olabilir. Bundan kurtulmak için evinize kolaylıkla hazırlayabileceğiniz maskelerden yararlanabilirsiniz. Bu içeriğimizde yağlı ciltler için maske tarifleri: evde yağlı ciltler için doğal ve pratik maske yapımı! Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tüm merak edilenler…

Yağlı Ciltler İçin Maske Tarifleri

Cildin yağlı olması genel bir cilt problemidir. Evinizde hazırlayabileceğiniz bitkisel ve doğal maskelerle yağlı cildinizdeki fazla yağın atılmasını sağlayabilirsiniz. Doğal ürünler cilde zarar vermemekle beraber cildin arındırılmasını da sağlar. Genellikle fazla makyaj yapan ve cildini düzenli olarak temizlemeyen kişilerin ciltleri daha yağlıdır. Yağlı ciltler sivilce ve akneye daha meyilli olduğundan cildin doğal PH dengesinin geri kazandırılması gerekir. Yağlı ciltler için maske tarifleri önerilerinden faydalanarak düzenli uygulamalarla cildinizi fazla yağdan arındırabilirsiniz. Örneğin bu maskelerden biri kırmızı elma ve kayısı ile hazırlanmaktadır.

Yağlı Ciltler İçin Doğal Maske Yapımı

Yağlı ciltler için doğal maske yapımı için kırmızı elma ve kayısıyı kullanabilirsiniz. Bu maske için bir elma ve üç kayısı size yeterli olacaktır. Öncelikle elma ve kayısıyı iyice ezmeniz gerekir. Ardından lapa kıvamını almış olan bu karışımı yüzünüze tamamen sürmelisiniz. Ardından ortalama on-on beş dakika bekleyip cildinizi durulayabilirsiniz. Bu maskeyi her hafta uygulayabilirsiniz.

Yağlı Cilt Nasıl Temizlenir?

Yağlı cilt nasıl temizlenir? Diye merak edenlere öncelikle düzenli olarak yüz temizleyicisi kullanmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca ciltten yağın azaltılması için kurutma kağıtları kullanmak faydalı olacaktır. Kullanılan cilt bakım ürünlerinin yağsız olması gerekir. Gözeneklerin sıkı kalması ve yağdan arındırılması için toniğin düzenli kullanılması gerekir. Yağlı ciltlerin düzenli olarak maske uygulaması faydalı olacaktır.

Yüzü Yağdan Arındırmak İçin Maske

Yüzü yağdan arındırmak için maske önerisi soranlara limon suyu ve kil maskesini tavsiye edebiliriz. Bu maskeyi hazırlamak için su, limon suyu ve kili karıştırmanız gerekir. Hatta elinizde varsa içinde bir çay kaşığı biberiye yağı ya da suyu ekleyebilirsiniz. Bunları karıştırdıktan sonra yüzünüze sürüp ortalama 15-20 dakika bekledikten sonra cildinizi durulayın.

Yağlı Ciltler İçin Siyah Nokta Maskesi

Yağlı ciltler için siyah nokta maskesi arayanlara süzme yoğurt, limon suyu ve şekeri karıştırarak maske hazırlayabileceklerini söyleyebiliriz. Bu karışım krem kıvamına geldikten sonra cilde iyice sürülür. Ortalama 15-20 dakika bekledikten sonra durulayıp cildinize nemlendirici ve toniğinizi sürebilirsiniz.

Hassas Ciltler İçin Maske

Hassas ciltler için maske mutlaka uygulanmalıdır. Bunun için çeşitli maske önerileri vardır. Ancak burada önemli olan herkesin kendisi için en uygun maskeyi bulabilmesidir. Çünkü her maske her cilt tipine iyi gelmeyebilir. Bu yüzden maske önerilerini denemeli ve kendiniz için en uygun olanını bulmalısınız. Maskeyi cildinize uyguladıktan sonra eğer kızarıklık ya da kaşıntı olduysa vakit kaybetmeden cildinizi durulayın.