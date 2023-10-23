Yağmur ormanlarındaki 17 bireyli goril ailesi görüntülendi

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Gümüş sırtlı (silverback) olarak adlandırılan aile reisi Magara adı verilen yaşlı erkek ve ailesi, devirdikleri ağaçların meyvelerini, yapraklarını ve kabuklarını yiyerek besin ihtiyacını karşılıyor. Ailede baba sakin şekilde yatarken eşleri bebeklerle ilgileniyor, çocuklar da kendi aralarında oynuyor.

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Doğal ortamlarında izlenebilen goril ailesine 5 metre kadar yaklaşılırken herhangi bir temas kurulmuyor. Sınırlı ziyaretçiyle bir saati aşmayacak şekilde görülebilen gorillerin yanında yemek yemek, yüksek sesle konuşmak yasak. Goriller, hastalık riskine karşı maske takılarak izlenebiliyor.