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        Haberler Yaşam Yağmur ormanlarındaki 17 bireyli goril ailesi görüntülendi

        Yağmur ormanlarındaki 17 bireyli goril ailesi görüntülendi

        Uganda'daki yağmur ormanlarının yer aldığı Bwindi Geçilmez Milli Parkı'nda koruma altına alınan dağ gorilleri, doğal yaşam alanlarında görevliler tarafından her gün takip ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:19
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        Kaptan Robert von Beringe tarafından 1902'de Virunga Dağları'nda tespit edilen nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden dağ gorilleri, Uganda, Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırları içerisindeki yağmur ormanlarında yaşıyor.

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        Koruma altına alınan dağ gorillerinin sayısının yaklaşık 1000 olduğu tahmin edilirken bu popülasyonun yarısından fazlası Uganda'nın güney batısında yer alan UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ndeki insan yaşamına elverişsiz Bwindi Geçilmez Milli Parkı'nda bulunuyor.

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        Dağ gorillerinin geri kalanı ise Uganda'daki Mgahinga Gorilla Ulusal Parkı, Ruanda'daki Volkano Milli Parkı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Virunga Milli Parkı'nda koruma altında yaşamlarını sürdürüyor.

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        Dağ gorilleri, kaçak avcılık sonucunda 2018'de Dünya Doğayı Koruma Birliğinin Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde "tehlikede" kategorisine girdi. Alınan önlemler neticesinde son yıllarda dağ gorillerinin sayıları artmaya başladı.

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        Turizm gelirinin yüzde 50'sini oluşturduğu için dağ gorillerinin korunmasına büyük önem veren Uganda, bunu Dağ Gorilleri Koruma Kurumu koordinasyonuyla gerçekleştiriyor. Dağ gorilleri safari turizmi kapsamında doğal ortamlarında kısa süreliğine izlenebiliyor.

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        "HASTALIK RİSKİNE KARŞI MASKEYLE İZLENEBİLİYORLAR"

        Uganda'daki Bwindi Geçilmez Milli Parkı'nda koruma altına alınan baba, 3 eş ve çocuklardan oluşan 17 üyeli goril ailesi 'Posho'ları görüntüledi.

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        Gümüş sırtlı (silverback) olarak adlandırılan aile reisi Magara adı verilen yaşlı erkek ve ailesi, devirdikleri ağaçların meyvelerini, yapraklarını ve kabuklarını yiyerek besin ihtiyacını karşılıyor. Ailede baba sakin şekilde yatarken eşleri bebeklerle ilgileniyor, çocuklar da kendi aralarında oynuyor.

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        Doğal ortamlarında izlenebilen goril ailesine 5 metre kadar yaklaşılırken herhangi bir temas kurulmuyor. Sınırlı ziyaretçiyle bir saati aşmayacak şekilde görülebilen gorillerin yanında yemek yemek, yüksek sesle konuşmak yasak. Goriller, hastalık riskine karşı maske takılarak izlenebiliyor.

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        Ugandalı görevliler tarafından her gün takip edilen dağ gorilleri, olumsuz doğa koşullarından ve kaçak avlanmadan itinayla korunuyor.

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        Üç sınır ülkenin paylaştığı Virunga Dağları'nın yağmur ormanlarında göçebe yaşam süren dağ gorilleri, günde ortalama 3 kilometre ilerleyebiliyor. Görevliler her gün takip ettikleri ailenin olumsuz bir durumla karşılaşıp karşılaşmadığını tespit ediyor.

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        YAVRULARINI 5 YAŞINA KADAR SIRTINDA TAŞIYOR

        Anne dağ gorilleri bebeklerini 3 yaşına kadar boynunda gezdirip emzirirken, 5 yaşına kadar da sırtında taşıyor. 7 yaşına gelene dek yanlarından yavrularını ayırmayan dişiler, 4 yılda bir doğum yapıyor.

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        Gümüş sırtlı erkek gorilin ağırlığı yaklaşık 195 kilogram ve boyu 1,5 metre civarında bulunuyor. Son derece güçlü olan erkek goril 800 kilogram üzerinde ağırlığı kaldırabiliyor.

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        Gümüş sırtlılar, vahşi doğada gücünü ağaçları devirerek meyvelere ulaşmak için kullanıyor. Erkekler genellikle sırtlarını ağaçlara yaslayarak uyurken dişiler, ağaçların orta yükseklikte dallarında kurdukları yuvada yatıyor.

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        #goril ailesi
        #Yağmur ormanlar
        #uganda
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