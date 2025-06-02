Yakın koruma nasıl olunur? Yakın koruma olma şartları nelerdir?
Yakın koruma, bir bireyin veya grubun can güvenliğini sağlamakla görevli profesyonel güvenlik personelidir. Temel görevi, koruma altına aldığı kişinin herhangi bir fiziksel tehdit, saldırı, taciz, kaçırılma ya da istenmeyen müdahaleye maruz kalmasını önlemektir. Bu kişiler politikacılar, iş insanları, sanatçılar, diplomatlar, yargı mensupları ya da tehdit altında bulunan özel şahıslar olabilir. Peki, tüm detaylarıyla yakın koruma ne iş yapar, iş imkanları nelerdir?
YAKIN KORUMA NASIL OLUNUR?
Yakın koruma, halk arasında “bodyguard” olarak da bilinen ve üst düzey devlet yetkilileri, iş insanları, sanatçılar ya da tehdit altında olan kişilerin güvenliğini sağlamakla görevli profesyonel bir meslek dalıdır. Yakın koruma olmak isteyen bireylerin öncelikle fiziksel yeterlilik, dikkat, disiplin ve stres altında hızlı karar verme gibi özelliklere sahip olması gerekir. Bu mesleğe adım atabilmek için en yaygın yol, özel güvenlik sertifikası almaktır.
Türkiye’de bu belgeyi alabilmek için İçişleri Bakanlığı onaylı eğitim kurumlarından silahlı özel güvenlik eğitimi alınmalı ve ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan özel güvenlik sınavında başarılı olunmalıdır. Bu sınav, hem yazılı bilgi testini hem de silah atış becerilerini içerir. Başarıyla tamamlayanlar, silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartı almaya hak kazanır. Yakın koruma olmak isteyen bireylerin ayrıca özel kurs ve eğitimlere katılarak “VIP yakın koruma eğitimi” alması önerilir.
YAKIN KORUMA OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Yakın koruma (bodyguard) olmak, hem kamu sektöründe (Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde) hem de özel sektörde farklı şartlar gerektiren bir meslektir.
Kamu sektöründe yakın koruma, devlet büyükleri, önemli şahsiyetler veya kritik kurumların korunması görevidir. Bu görevler çoğunlukla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı özel birimler tarafından yürütülür.
Temel Şartlar (Genel Olarak Polis Memuru Olma Şartları):
Yakın Koruma Birimine Seçilme Süreci (Ek Şartlar):
Polis veya jandarma olduktan sonra, yakın koruma birimlerinde görev almak için ek eğitimler ve seçim süreçleri uygulanır:
Özel şahıslar, şirketler veya etkinlikler için yakın koruma hizmeti sunan özel güvenlik firmalarında çalışmak için farklı şartlar aranır.
Temel Şartlar:
Özel Güvenlik Kimlik Kartı: 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı"na sahip olmak zorunludur. Bu kartı almak için:
Yakın koruma eğitimi sertifikası olanları arar (Bu eğitimler özel koruma akademileri veya uzman eğitmenler tarafından verilir ve "ileri sürüş teknikleri", "silahlı çatışma", "yakın savunma", "ilk yardım", "istihbarat ve keşif" gibi konuları kapsar). Dövüş sporları veya savunma sanatları bilgisi olanlar tercih sebebi olabilir.
YAKIN KORUMA İŞ İMKANLARI NELERDİR?
Bu alanda görev almak isteyen bireyler, hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde farklı pozisyonlarda çalışabilir.
Kamu Kurumlarında İş İmkanları:
Özel Sektörde İş İmkanları:
Bu alanda kendini geliştiren, sertifikalar ve ileri düzey eğitimler alan kişiler hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda uzun vadeli ve prestijli kariyer fırsatlarına sahip olabilirler.