Yakın koruma nasıl olunur? Yakın koruma olma şartları nelerdir?

YAKIN KORUMA NASIL OLUNUR?

Yakın koruma, halk arasında “bodyguard” olarak da bilinen ve üst düzey devlet yetkilileri, iş insanları, sanatçılar ya da tehdit altında olan kişilerin güvenliğini sağlamakla görevli profesyonel bir meslek dalıdır. Yakın koruma olmak isteyen bireylerin öncelikle fiziksel yeterlilik, dikkat, disiplin ve stres altında hızlı karar verme gibi özelliklere sahip olması gerekir. Bu mesleğe adım atabilmek için en yaygın yol, özel güvenlik sertifikası almaktır.

Türkiye’de bu belgeyi alabilmek için İçişleri Bakanlığı onaylı eğitim kurumlarından silahlı özel güvenlik eğitimi alınmalı ve ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan özel güvenlik sınavında başarılı olunmalıdır. Bu sınav, hem yazılı bilgi testini hem de silah atış becerilerini içerir. Başarıyla tamamlayanlar, silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartı almaya hak kazanır. Yakın koruma olmak isteyen bireylerin ayrıca özel kurs ve eğitimlere katılarak “VIP yakın koruma eğitimi” alması önerilir.

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YAKIN KORUMA OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Yakın koruma (bodyguard) olmak, hem kamu sektöründe (Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde) hem de özel sektörde farklı şartlar gerektiren bir meslektir. Kamu Sektöründe (Polis/Jandarma Yakın Koruma) Olma Şartları Kamu sektöründe yakın koruma, devlet büyükleri, önemli şahsiyetler veya kritik kurumların korunması görevidir. Bu görevler çoğunlukla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı özel birimler tarafından yürütülür. Temel Şartlar (Genel Olarak Polis Memuru Olma Şartları): Eğitim: En az lise mezunu olmak (Polis Meslek Yüksekokulu - PMYO veya Polis Meslek Eğitim Merkezi - POMEM'e girmek için). Lisan mezunları POMEM'e başvurabilir.

KPSS Puanı: POMEM başvuruları için KPSS'den (lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93) belirlenen taban puanı almış olmak. PMYO için KPSS şartı bulunmaz.

Yaş Sınırı: 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak. (Bazı ilanlarda farklılık gösterebilir.)

Boy-Kilo Oranı: Belirli boy ve kilo oranlarına uygun olmak (erkekler için 1.67 cm, kadınlar için 1.62 cm'den uzun olmak ve beden kitle indeksinin belirli aralıkta olması).

Sağlık Durumu: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne uygun sağlık raporu almak. Göz, işitme, kalp, psikolojik rahatsızlık gibi durumların olmaması.

Fiziki Yeterlilik Sınavı: Belirlenen parkur ve spor testlerini (koşu, atlama, barfiks vb.) başarıyla tamamlamak.

Mülakat: Komisyon tarafından yapılan sözlü mülakatta başarılı olmak.

Adli Sicil Kaydı: Adli sicil kaydının temiz olması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. Yakın Koruma Birimine Seçilme Süreci (Ek Şartlar): REKLAM Polis veya jandarma olduktan sonra, yakın koruma birimlerinde görev almak için ek eğitimler ve seçim süreçleri uygulanır: Özel Eğitimler: "VIP Koruma", "Silahlı Koruma", "İleri Sürüş Teknikleri", "Yakın Savunma Teknikleri", "İlk Yardım", "Terörle Mücadele Taktikleri" gibi konularda özel eğitimler verilir. Bu eğitimler Polis Akademisi bünyesinde veya özel birimlerce düzenlenir.

Tecrübe: Koruma birimlerine seçilmede belirli bir mesleki tecrübe aranabilir.

Psikolojik Dayanıklılık: Yüksek stres altında hızlı ve doğru karar verebilme, soğukkanlılık, gözlem yeteneği ve risk analizi becerileri kritik öneme sahiptir.

Silah Kullanma Becerisi: Silah kullanma konusunda yüksek yeterlilik ve isabetli atış yeteneği beklenir.

Gizlilik ve Disiplin: Görevin gerektirdiği gizliliğe ve disipline tam uyum. Özel Sektörde (Sivil) Yakın Koruma Olma Şartları Özel şahıslar, şirketler veya etkinlikler için yakın koruma hizmeti sunan özel güvenlik firmalarında çalışmak için farklı şartlar aranır. REKLAM Temel Şartlar: Özel Güvenlik Kimlik Kartı: 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı"na sahip olmak zorunludur. Bu kartı almak için: En az lise mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Belirli sağlık şartlarını taşımak (Özel güvenlik görevlisi olmaya engel teşkil eden bir sağlık sorunu bulunmamak).

Adli sicil kaydının temiz olması.

Özel güvenlik temel eğitimini (Silahlı eğitim için 120 saat, silahsız eğitim için 100 saat) başarıyla tamamlamak ve Özel Güvenlik Sınavı'nda (ÖGG) başarılı olmak.

Eğitim ve Deneyim: Özel güvenlik şirketleri, yakın koruma pozisyonları için askerlik veya Polislik tecrübesi olanları tercih eder. Yakın koruma eğitimi sertifikası olanları arar (Bu eğitimler özel koruma akademileri veya uzman eğitmenler tarafından verilir ve "ileri sürüş teknikleri", "silahlı çatışma", "yakın savunma", "ilk yardım", "istihbarat ve keşif" gibi konuları kapsar). Dövüş sporları veya savunma sanatları bilgisi olanlar tercih sebebi olabilir.